Firmware-Update bringt Pixel-Shift mit 402 Megapixeln für Canons R5

Wie bei allen modernen Systemkameras betreibt auch Canon an seinen spiegellosen Bodies Modellpflege per Firmware-Update. Diesmal gibt es die Version 1.40 für die EOS R3 und die Version 1.8.1 für die EOS R5. Bei beiden Geräten gibt es damit funktionale Neuerungen.

So können in der R3 nun vor einer Aufnahme die Gesichter von zehn Personen gespeichert werden. Diesen lassen sich Prioritäten beim Autofokus zuordnen, was Canon beispielsweise bei Hochzeiten empfiehlt: Das Brautpaar hätte dann wohl meist die höchste Priorität. Auch bei anderen Veranstaltungen wie Konzerten oder Theateraufführungen erscheint das nützlich. Die zweite neue Funktion nennt sich "Schwenkassistent", sie soll vor allem bei Sport und Action dienen. Der Bildstabilisator soll dabei während der Aufnahme so gesteuert werden, dass sich bis zu zwei Blendenstufen längere Verschlusszeiten ergeben sollen.

402 Megapixel per Pixel-Shift

Der integrierte Stabilisator des Sensors (IBIS) wird auch bei der R5 mit dem Update besser genutzt. Auch, wenn Canon es nicht so nennt, folgt die neue Funktion "IBIS High Resolution" dem Prinzip des Pixel-Shift: Der Sensor wird während einer Mehrfachbelichtung um jeweils ein Pixel verschoben, die Kamera baut die Aufnahmen dann zu einem Bild mit höherer Auflösung zusammen. Für die R5 ergeben sich so laut Canons Beispielbildern 24576 x 16384 Pixel oder 402 Megapixel. Sinnvoll ist das aber nur, wenn sich Kamera und Motiv kein bisschen bewegen, sonst drohen Unschärfen oder andere Artefakte. Bei Naturaufnahmen, Stillleben oder Produktfotografie lässt sich das recht leicht bewerkstelligen.

Für beide Kameras gibt Canon auch Verbesserungen bei der Behandlung von FTP-Verbindungen an, insbesondere einen "automatischen Schutz von Bildern". Was damit gemeint ist, bleibt vorerst unklar, denn reine FTP-Verbindungen beherrschen keine sichere Verschlüsselung, es ist beispielsweise SFTP zu bevorzugen. Immerhin: Das beherrscht nun auch die App "Mobile File Transfer", sodass sich Fotos in einem Rutsch per Smartphone auf einen SFTP-Server laden lassen.

Beide Updates finden sich im Support-Bereich von Canon zum Download.

(keh)