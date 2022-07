Firmware-Update für AirPods: So erzwingt Apple die Aktualisierung

Apple aktualisiert die Firmware seiner AirPods – egal ob reguläres Modell, AirPods Pro oder Max – regelmäßig mit Fehlerbehebungen und neuen Features. Allerdings hat der Nutzer wenig Kontrolle darüber, dass die neue Software auch wirklich sofort auf die Geräte kommt: Noch immer gibt es keinen Weg, eine Aktualisierung von Apples tragbarer Audio-Hardware zu erzwingen. Allerdings gilt dies nicht für Apple selbst, wie zu hören ist: Autorisierte Reparaturbetriebe (Apple Authorized Service Providers, ASP) als auch die Läden des Konzerns haben Zugriff auf ein exklusives Werkzeug dafür.

Software plus Software = Update-Erfolg

Das Diagnosetool soll auf den schlichten Namen "AirPods Firmware Updater" hören und läuft auf dem Mac – allerdings nur, wenn auch Zugriff auf Apples Werkstatt-Suite Apple Service Toolkit 2 besteht, die einer Zertifizierung bedarf. Zumindest bis zum Frühjahr arbeitete der Updater zudem nur mit AirPods Pro und AirPods der zweiten Generation; ob nun auch AirPods 3 und AirPods Max unterstützt werden, ist bislang nicht durchgedrungen.

Die Software soll sehr simpel nutzbar sein und erledigt das Firmware-Update auf Knopfdruck – ganz anders als man das vom regulären Aktualisierungsprozess kennt. Das Tool ist auch nützlich, wenn das Update gescheitert oder – was selten, aber manchmal vorkommt – es nur auf einem der zwei Stöpsel gelandet ist. In diesem Fall benötigt man allerdings sowieso Apples Unterstützung. Ansonsten hilft beim Aktualisieren nur genereller "Update-Voodoo", wie er von vielen Nutzern überliefert wird: Es kann nützlich sein, einen Song in Apple Music für mindestens 30 Sekunden über die AirPods abzuspielen, diese dann sofort in ihr Case zu legen und mit dem Strom zu verbinden. Tatsächlich immer funktioniert das aber leider nicht.

Betatest von neuer Firmware

Apple hat mittlerweile damit begonnen, frische AirPods-Firmware auch im Rahmen seines Betaprogramms zu verteilen. Aber auch hier gibt es keinen direkten und händischen Update-Prozess. Stattdessen müssen die Geräte innerhalb der Xcode-14-Beta registriert werden. Dafür muss man verwirrenderweise zunächst ein iPhone mittels Lightning-Kabel am Mac angeschlossen haben.

Nach der Registrierung kommen die Betas dann aber auch wieder nur als Over-the-Air-Update, dessen Installation nicht zu beeinflussen ist. Apple hatte zuletzt in dieser Woche neue Firmware-Betas verteilt, die für AirPods, AirPods Pro und AirPods Max zur Verfügung stehen.

(bsc)