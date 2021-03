First Lady: Bis zu 50 Prozent Mädchen in Mathe-Leistungskurse bringen

Mit der Digitalisierung entscheide sich, "wie wir Frauen in der Zukunft aufgestellt sein werden", erklärte Elke Büdenbender, Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch in einer Online-Debatte der staatlich-privaten Partnerschaft Initiative D21 über Geschlechterunterschiede im Digitalen. Sie verstehe den Slogan: "Die Zukunft ist weiblich" als Kampfansage, da "wir nur als offene, inklusive und vielfältige Gesellschaft erfolgreich bestehen" könnten.

Den Trend zum Einsatz von Online-Instrumenten wie Videokonferenzen während der Corona-Pandemie sieht Büdenbender als Chance, Verhaltensmuster aufzubrechen und Hierarchien einzuebnen. Frauen könne es so leichter fallen, den Prozess der digitalen Transformation politisch und gesellschaftlich mitzugestalten. Es müsse sichergestellt sein, dass "wirklich alle gleichberechtigt an der Digitalisierung teilhaben".

Wichtiger Bildungssektor

Als Schlüssel dazu sieht Büdenbender den Bildungssektor. Sie empfinde daher die "Initiative klischeefrei" als hilfreich, um zu verhindern, dass Mädchen und Jungs von vornherein zu Vorlieben und Berufen tendierten. Es "gibt natürlich kein Gesetz: Mädchen können kein Mathe". Es gebe auch keine spezifischen Zuweisungen "von Gesetzes wegen".

Büdenbender plädierte daher dafür, zwischen 30 und 50 Prozent der Schülerinnen "in die Leistungskurse Mathematik" zu bekommen und so gegebenenfalls für ein Studium im MINT-Sektor (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu begeistern. Jedes Kind könne zunächst "alles", viel hänge dann von Rollenvorbildern und der frühkindlichen außerhäuslichen Bildung etwa in den Kitas ab. Zudem sei es nötig, ein eigenes Fach Digitalisierung für den Umgang mit digitalen Medien in den Schulen zu schaffen.

Mehr Einsatz für Minderverdienende

Vor allem für Familien mit wenig Einkommen sieht die frühere Richterin den Staat in der Pflicht, die Kinder mit Endgeräten auszustatten und außerschulisch zu betreuen. Natürlich sei auch flächendeckend 5G nötig, "damit wir überall Internet empfangen können". Wenn Frauen sich mit digitaler Technik auseinandersetzten, wollten sie meist ein Ziel damit erreichen. Es sei daher entscheidend, ihnen deutlicher aufzuzeigen, "wofür das nützlich ist, was es mir in meinem Leben bringt".

Die D21-Geschäftsführerin von D21, Lena-Sophie Müller, verwies auf ein "Digital Gender Gap", wonach etwa Männer häufiger das Internet nutzten. Bei Menschen mit höherer Schulbildung und unter den Jüngeren seien solche Unterschiede aber deutlich geringerer. Dies zeige, dass die Lücke nicht genetisch, sondern systemisch etwa durch Mehrfachbelastungen von Frauen und Vorurteile bedingt sei. Daher müssten die Bedürfnisse des weiblichen Geschlechts stärker in den Blick genommen und "Männer als Mitstreiter" gewonnen werden.

(anw)