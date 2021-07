Fitbit: Wearables zeigen "Long-Covid"-Symptome

Die Langzeitsymptome einer Erkrankung mit Covid-19 können mithilfe von Wearables wie Fitness-Uhren und Smartwatches nachgewiesen werden. Das zeigen Studienergebnisse, die ein Forschungsteam des Scripps Research Translational Institute in La Jolla nun im Wissenschaftsjournal JAMA Network Open vorgelegt haben.

Die Forscherinnen und Forscher stellten an Personen mit überstandener Covid-Erkrankung teilweise über Monate Symptome wie eine erhöhte Herzfrequenz fest, schreiben sie in ihrer Studie. Covid-Erkrankte brauchten außerdem länger als Personen mit anderen Viruserkrankungen, um zu normalem Schlaf und normaler Aktivität zurückzukehren. Diese Ergebnisse stützen sich auf Messungen von getragenen Fitbit-Wearables und zusätzlichen Angaben, die Studienteilnehmer in der Anwendung Mydatahelps eintragen sollten.

Fitbit-Forschung

Die Studie ist ein Teil des DETECT-Projekts des Scripps Research Translational Institutes, das den Nutzen von Wearables als mögliche Frühwarnsysteme für Krankheiten wie Covid-19 untersucht. Insgesamt nahmen 38.000 Personen mit Wearable an der Studie teil. Für die nun veröffentlichte Teilstudie wurden die Daten von 875 Probandinnen und Probanden berücksichtigt: Es handelte sich dabei ausschließlich um Personen, die ein Fitbit-Wearable trugen und sich aufgrund von Symptomen für Atemwegserkrankungen auf Covid-19 testen ließen.

Aus diesem Datensatz wurden 234 Personen positiv auf die Krankheit getestet. Bei den übrigen 641 ging das Forscherteam aufgrund der Symptome und des negativen Tests von einer anderen Viruserkrankung aus. Anhand der von Fitbit-Wearables gesammelten Daten und zusätzlicher Angaben in der Studien-App konnten die Wissenschaftler beide Gruppen miteinander vergleichen.

79 Tage erhöhter Puls

Dabei zeigte sich, dass Menschen in beiden Gruppen nach ihrer Erkrankung zunächst länger schliefen und weniger Bewegung hatten. Auch die Herzfrequenz, insbesondere der Ruhepuls, stieg in beiden Gruppen an. Bei den 234 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren, dauerte die Rückkehr zur Norm allerdings deutlich länger als in der anderen Gruppe. Im Durchschnitt brauchten Covid-Patienten 79 Tage, bis ihre Herzfrequenz zur Normalität zurückkehrte. Die 641 Personen mit negativem Covid-Test brauchten dagegen durchschnittlich nur vier Tage. Die Unterschiede von Person zu Person waren allerdings sehr hoch.

Das Forschungsteam bemerkte außerdem einen vorübergehenden Rückgang der Herzfrequenz bei Covid-Patienten, der etwa neun Tage nach den ersten Symptomen auftrat. Nach diesem kurzzeitigen Rückgang, der bei den Probanden mit anderen Krankheiten nicht festzustellen war, schnellte der Puls der positiv auf Covid-19 Getesteten wieder in die Höhe. Zukünftige Studien könnten auf den veröffentlichten Ergebnissen aufbauen und vor allem die Langzeiteffekte besser untersuchen, sagte die Studienleitern Jennifer Radin im Gespräch mit der New York Times.

(dahe)