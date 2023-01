Fitness+: Apples Sportprogramm aufgebohrt

Nutzer von Apples kostenpflichtigem Sportdienst Fitness+ können seit diesem Monat eine Reihe neuer Sportarten nutzen sowie sich mit geführten Mediationen entstressen lassen. Das Angebot wurde ohne Aufpreis erweitert und ist über Apps auf iPhone, iPad und Apple TV erreichbar. Wer seine Vitaldaten tracken möchte, benötigt auch noch eine Apple Watch – diese ist seit Ende Oktober 2022 allerdings immerhin keine Pflicht mehr für Fitness+-Kunden.

Kickboxen ohne Zubehör

Zu den neuen Sportarten gehört ein Kickboxtraining, das Apple als Ganzkörper-Cardio-Programm angelegt hat. Jedes Workout besteht demnach aus einer bestimmten Abfolge von Bewegungen, "bis hin zu einer letzten Runde, in der die soeben erlernten Bewegungen in einem einminütigen Intervall kombiniert werden". Es seien dafür keine Geräte erforderlich, die Trainingseinheiten dauern 10, 20 oder 30 Minuten, so Apple. Für die Sportart gibt es auch eine eigens eingestellte neue Trainerin.

Ebenfalls neu ist eine Schlaf-Meditation. Diese ergänzt laut Apple die neun bereits vorhandenen Themen wie Dankbarkeit, Ruhe, Resilienz oder Kreativität. Man werde jede Woche neue Schlafmeditationen hinzufügen, die Nuterzinnen und Nutzern ein besseres Einschlafen ermöglichen sollen. Die Programme gibt es auch auf der Apple Watch, so dass man keinen Bildschirm braucht. Auf der Computeruhr findet man die Inhalte in der eigenen App Achtsamkeit.

Mehr Mucke für Fitness+

Apple hat außerdem neue Verträge mit Musikern geschlossen, die sogenannte Spotlight-Serien abliefern. Dabei sind ganze Trainings-Wiedergabelisten deren Songs gewidmet. Neben Beyoncé sind dies im Januar die Foo Fighters sowie Bad Bunny ab kommender Woche. Neuerungen gibt es auch im Bereich "Zeit fürs Gehen" – das sind für Fitness+ entwickelte Podcast-Sendungen, die User beim Spazieren anhören können. Neu sind hier unter anderem Sendungen mit der Schauspielerin Jamie Lee Curtis, der Moderatorin Amber Ruffin und dem Darsteller Jason Segal.

Fitness+ ist allerdings kein Schnäppchen: Nutzer zahlen entweder 10 Euro im Monat oder 80 Euro pro Jahr – und damit mehr als etwa für den Fernsehdienst TV+ und genauso viel wie für Apples reichhaltiges Musikangebot Music. Fitness+ steht allerdings auch als Teil von Apple One bereit, einem vergünstigten Abopaket mit verschiedenen Diensten des Konzerns. Apple One Premium, die einzige Zusammenstellung, die Fitness+ enthält, kostet allerdings satte 32 Euro im Monat. Dafür kann das Angebot immerhin mit bis zu fünf weiteren Personen in der Familie geteilt werden.

(bsc)