Fledermaus-Scanner: Rufe analysieren und Arten erkennen

Dunkel wie die Nacht sind Fledermäuse nicht nur vor unseren Augen gut getarnt – sie kommunizieren und orientieren sich auch außerhalb unseres Hörbereichs. Mit einem MEMS-Mikrofon kommt man den Nachtschwärmern aber schnell auf die Spur. Wir erklären in der aktuellen Make 6/20, wie man Fledermausfrequenzen abtastet und digitalisiert, eine Verstärkerschaltung mit MEMS-Mikrofon baut und aus den gewonnenen Daten eine grafische Darstellung erzeugt.

Die Arten lassen sich meist anhand ihrer Ultraschall-Rufe identifizieren. Hierbei unterscheiden sich die Frequenzen, aber auch die Hüllkurven der Rufe – also die Geschwindigkeit, in der der Ruf an- oder abklingt. Fledermäuse erzeugen die Ultraschallsignale zur Erkennung von Beute und Hindernissen und zur Kommunikation untereinander. Die Frequenzen für Kommunikation und Navigation unterscheiden sich dabei deutlich. Die Frequenz der Signale liegt artspezifisch zwischen 20kHz und mehr als 120kHz – dort hören wir Menschen nichts mehr. Da muss also die Technik ran.

Außerdem im Heft

Wir zeigen einige Lockdown-sichere Geschenkideen zum Fest: Wie wäre es mit einem wabernden Lichtsturm in der Schneekugel, Neon-Schildern aus innovativen Neonflex-LED-Streifen oder einer romantischen IoT-Laterne mit IKEA-LED-Kerzen? Außerdem lösen wir Alltagsprobleme: Der Ofen ist aus? Das kann mit unserer Funk-Füllstandsüberwachung für Öltanks nicht passieren, die dank LoRaWAN-Technik auch weit entfernte Behälter überwacht.

Make Magazin am Kiosk und im Shop

Diese und weitere Artikel finden Sie in der Ausgabe 6/20 der Make