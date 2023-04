Flight Levels Day: Konferenztag und zertifizierte Flight-Levels-Trainings

Der Flight Levels Day findet am 16. Juni 2023 zum dritten Mal statt. Die Veranstalter dpunkt.verlag und heise Developer richten die Online-Konferenz erneut in Kooperation mit der Flight Levels Academy aus und haben ein Konferenzprogramm zusammengestellt, das Führungskräfte, Produktverantwortliche und agile Rollenträger wie Scrum Master oder Product Owner gleichermaßen anspricht. Sie erhalten dort praxisorientierte Antworten auf mögliche Fragen zum Einsatz von Flight Levels – um den Sprung von der Team-Agilität zur Business-Agilität zu schaffen. Daneben lassen sich vier mehrtägige Trainings besuchen, die von der Flight Levels Academy zertifiziert sind.

Auf dem Weg zu agilen Unternehmen

Das Programm der ganztägigen Online-Konferenz bietet nicht nur fundierte Vorträge zur Theorie von Flight Levels, sondern gewährt auch Einblicke in die praktische Arbeit mit der agilen Methode. So nehmen Julia Tuppek und Andreas Förch die Teilnehmenden auf eine agile Transformationsreise in ihrem Unternehmen mit, während Rafael Huber und David Lehmann von der Koordination von 16 Teams mit über 100 Personen berichten.

Nach den Vorträgen können die Teilnehmenden innerhalb eines Social Layer mit den Speakern und anderen Konferenzbesucherinnen und -besuchern interaktiv in den Austausch treten. Zum Abschluss des Konferenztages moderieren die Flight-Levels-Pioniere Klaus Leopold und Sigi Kaltenecker ein Expertenpanel, um den Tag zu reflektieren.

Viertägige Flight-Levels-Trainings mit Zertifikat

Vor und nach dem Konferenztag lassen sich vier Online-Trainings buchen, die sich über jeweils vier Halbtage erstrecken:

Nach absolviertem Training erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein "Certificate of Completion" von der Flight Levels Academy.

Frühbucherrabatt gilt bis 15. Mai

Mit derzeit laufendem Frühbucherrabatt betragen die Kosten für ein Konferenzticket 229 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.), nach dem 15. Mai 269 Euro. Gruppenrabatte gelten ab drei Personen und werden im Online-Ticketshop automatisch berechnet. Dort lassen sich auch die mehrtägigen Online-Trainings, durchgeführt von der LEANability GmbH, für jeweils 2.090 Euro buchen. Wer mit seinem Team teilnimmt, kann bei den Trainings ebenfalls von einem Gruppenrabatt profitieren: Buchen drei Personen eines der Trainings, so nimmt die dritte Person kostenfrei teil.

Weitere Informationen sind auf der Konferenz-Website, wo sich ein optionaler Newsletter abonnieren lässt, und auf dem Twitter-Kanal der Veranstalter zu finden. Der Hashtag für die Konferenz lautet #FLDay.

