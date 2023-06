Flight Levels Day: Online-Konferenz am 16. Juni

Der dritte Flight Levels Day hebt ab – und die Veranstalter dpunkt.verlag und heise Developer in Kooperation mit der Flight Levels Academy haben über zehn Expertinnen und Experten für die Online-Konferenz gewinnen können. Am 16. Juni 2023 teilen sie in sieben Vorträgen sowie einer Panel-Diskussion ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu der agilen Methode. Vor und nach dem Online-Konferenztag lassen sich vier zertifizierte, mehrtägige Flight-Levels-Trainings besuchen. Der Flight Levels Day richtet sich an Führungskräfte, Produktverantwortliche und agile Rollenträger wie Scrum Master oder Product Owner.

Agile Unternehmen durch Flight-Levels-Anwendung

Das Programm des Flight Levels Day soll beim Sprung von der Team-Agilität zur Business-Agilität unterstützen. Es besteht sowohl aus theoretischen Grundlagen als auch aus Praxisberichten. Zwischen den Vorträgen bleibt in drei jeweils halbstündigen Social Layern ausreichend Zeit, mit den Referentinnen und Referenten per Bild und Ton in den interaktiven Austausch zu treten, um das Gelernte zu reflektieren und zu diskutieren.

Auszug aus dem Programm:

Zum Abschluss des Konferenztages moderieren die Flight-Levels-Pioniere Klaus Leopold und Sigi Kaltenecker ein Panel of Experts. Daran nehmen teil: Kerstin Lerner (Flight Levels Guide), Kathrin Schröder (Enterprise Kanban und Agile Coach) und Katrin Dietze (geschäftsführende Gesellschafterin LEANability GmbH und Flight Levels GmbH).

Zertifizierte, mehrtägige Flight-Levels-Trainings

Vor und nach dem Flight Levels Day lassen sich vier Online-Trainings besuchen, die sich über jeweils vier Vormittage (9-12 Uhr) erstrecken und von der LEANability GmbH durchgeführt werden. Nach absolviertem Training erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein "Certificate of Completion" von der Flight Levels Academy.

Tickets für Kurzentschlossene

Wer an der Online-Konferenz in der kommenden Woche teilnehmen möchte, kann weiterhin ein Ticket über den Ticketshop erwerben. Der Preis für die Teilnahme am Konferenztag beträgt 269 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Gruppenrabatte ab drei Personen berechnet der Shop automatisch. Dort können Interessierte die viertägigen Halbtages-Online-Trainings, durchgeführt von der LEANability GmbH, für jeweils 2.090 Euro ebenfalls buchen. Auch für die Trainings ist ein Gruppenrabatt verfügbar: Bei drei teilnehmenden Personen nimmt die dritte Person kostenfrei teil.

Weitere Informationen sind auf der Konferenz-Website, wo sich ein optionaler Newsletter abonnieren lässt, und auf dem Twitter-Kanal der Veranstalter zu finden. Der Hashtag für die Konferenz lautet #FLDay.

(mai)