Flight Simulator 2020: Microsoft sucht VR-Tester

Microsoft nimmt Registrierungen für den VR-Test des Flight Simulator 2020 entgegen. Interessierte Nutzer können sich bei Microsoft um einen Test-Zugang bewerben. Die eigentliche Testphase soll dann voraussichtlich Ende Oktober beginnen.

Der Virtual-Reality-Modus soll beim Microsoft Flight Simulator noch im Verlauf des Jahres nachgereicht werden – für alle Spieler. Zu der Testphase werden allerdings nur ausgewählte User zugelassen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

DxDiag hochladen

Dazu gehört ein starkes System: Mindestens eine Grafikkarte auf dem Niveau der Nvidia GTX 1080 sollte im Rechner stecken, erklärt Microsoft. Außerdem werden 16 GByte Arbeitsspeicher und eine aktuelle CPU vorausgesetzt. Bei der VR-Brille ist die Auswahl aktuell noch eingeschränkt: Spieler müssen eine "Windows Mixed Reality"-Headset besitzen, um den VR-Modus des Flugsimulators spielen zu können.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Tipps und Tricks zum Start in den Flugsimulator

Dazu gehören unter anderem Samsungs Odyssey oder die HP Reverb. Gängigere VR-Brillen – wie zum Beispiel die Oculus Quest – sollen zu einem späteren Zeitpunkt für den VR-Modus des Microsoft Flight Simulator 2020 freigegeben werden.

Um zu beweisen, dass ihr System die Anforderungen erfüllt, müssen Bewerber bei der Registrierung zum VR-Test des Flugsimulatos eine DxDiag-Analyse bei Microsoft hochladen. Außerdem müssen sie sich mit einem NDA einverstanden erklären.

Bereits im normalen Spielmodus gilt der Flugsimulator als sehr anspruchsvoll, was die PC-Harware angeht. Mit einem System, das den offiziellen Mindestanforderungen entspricht, kann man in FullHD-Auflösung und mittleren Einstellungen etwa 20 Bilder pro Sekunde erwarten. Auch die 8 GByte, die Microsoft in den Minimalanforderungen nennt, reichen kaum für flüssigen Betrieb. Immer wieder störten Nachladeruckler das Spielvergnügen, wenn nicht mindestens 16 GByte RAM im Rechner stecken.

(dahe)