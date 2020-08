Flight Simulator 2020, Mittelklasse-Handys & LED-Kacheln | c't uplink 34.1

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Waren Flugsimulationen in den letzten 20 Jahren eher ein Nischen-Genre, scheint Microsofts gerade erschienener Flight Simulator fast alle zu begeistern: Kein Wunder, die Grafik ist spektakulär. Und natürlich will sich jede*r erstmal das eigene Haus aus der Luft anschauen. In der aktuellen Folge von c't uplink erklärt Flugsimulations-Experte Johannes Börnsen, was es mit der fotorealistischen Grafik auf sich hat – und woher die Faszination kommt.

Der Begriff "Mittelklasse-Smartphones" klingt im ersten Moment nicht wirklich aufregend, er bezeichnet aber Geräte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis – und die sind dann natürlich hochinteresant. Steffen Herget hat sich das Google Pixel 4a und das OnePlus Nord im Detail angeschaut und ist überrascht von der guten Ausstattung. Am Ende der Diskussion finden die Uplinker dann aber doch noch ein paar Haare in der Suppe.

Sven Hansen ist Fan von allem, was leuchtet und blinkt. Deshalb beschäftigt er sich auch schon seit Jahren mit den Leucht-Panels von Nanoleaf, die es inzwischen in ganz unterschiedlichen Formen gibt. Im Gespräch erörtert er, warum die LED-Platten so teuer sind und was man mit ihnen alles anstellen kann.

Mit dabei: Johannes Börnsen, Sven Hansen, Steffen Herget & Jan-Keno Janssen

Die komplette Episode zum Nachhören und Herunterladen:

