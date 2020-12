Flixbus will ab 17. Dezember wieder fahren

Die Kontaktbeschränkungen in Deutschland sollen in den Januar verlängert werden, der Fernbusbetreiber Flixbus will trotzdem seinen Anfang November eingestellten Betrieb wieder aufnehmen.

Ab sofort seien Fahrten zwischen dem 17. Dezember 2020 und dem 11. Januar 2021 buchbar, teilte Flixbus via Twitter mit. Dabei gelte weiterhin das Hygienekonzept des Unternehmens. Das heißt alle Passagiere müssen während der gesamten Fahrt einen Mund- und Nasenschutz tragen. Die Busse werden regelmäßig gereinigt, desinfiziert und kontinuierlich mit frischer Luft versorgt, versichert Flixbus.

Damit geht Flixbus wie zu seinem Shutdown im November versprochen zu den Weihnachtsferien wieder auf Fahrt. Die Schwester Flixtrain hat derweil nicht verkündet, seinen Betrieb wieder aufnehmen zu wollen. Nach dem Jahreswechsel will Flixbus weiterhin eingeschränkt Reisende transportieren, um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Nach dem 11. Januar werde das Verbindungsnetz "dynamisch der Situation im neuen Jahr angepasst", sagte Geschäftsführer André Schwämmlein.

