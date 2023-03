Flotteres Ethernet: 2500 Mbit/s via USB-C am Mac

Belkin hat ein neues Zubehörkästchen für Nutzer im Angebot, die ihren Mac mit flottem Ethernet versorgen wollen. Die mit 35 Euro vergleichsweise preiswerte Hardware hört auf den Namen Connect USB-C/2,5-Gb-Ethernet-Adapter und ist ab sofort im Handel und bei Belkin selbst erhältlich. Sie arbeitet auch an anderen Systemen, wie etwa PCs oder Chromebooks.

Mehr als nur Gigabit

Der maximale Brutto-Durchsatz liegt laut Hersteller bei 2,5 GBit pro Sekunde, also 2500 MBit/s. Daneben werden Standardraten wie 10, 100 und 1000 MBit/s (also bis zu 1 GBit/s) unterstützt. Das Kästchen verfügt auf der einen Seite über einen regulären USB-C-Stecker mit USB-IF-Zertifizierung. Auf der anderen Seite ist eine Ethernet-Buchse verbaut, die über zwei Anzeige-LEDs verfügt. Das USB-C-Kabel ist mit 90 mm zwar sehr knapp bemessen, man möchte den Adapter aber ohnehin gerne nah am Mac haben.

Nützlich: Wake-on-LAN, also das Aufwecken des Macs per Ethernet-Anfrage, ist mit dem Gerät möglich, ebenso wie der Passthrough von Mac-Adressen. Die USB-C-Seite ist mit Thunderbolt-3- und 4-Ports kompatibel, um den maximalen Durchsatz zu erlauben. Anwendungsszenario sind Setups, in denen es auf stabile Verbindungen ankommt, die über WLAN nicht immer garantiert werden können. Aktuelle Mac-Notebooks kommen zudem nicht mit Ethernet. "Dieser kompakte Adapter wird den Anforderungen einer stabilen, zuverlässigen Netzwerkverbindung gerecht, die sich zum Gamen, Streamen und für Videokonferenzen eignet", schreibt Belkin in der Werbung.

Passende Router gefragt

Um die 2,5 GBit/s auch nutzen zu können, muss der verwendete Router beziehungsweise Switch den Durchsatz natürlich auch unterstützen. Man muss also prüfen, ob es sich etwa um ein 10 GBit/s-Gerät handelt, das 2,5 GBit/s verträgt. Bei Desktop-Macs gibt es diese Zwischenstufe nicht. So verkauft Apple den aktuellen Mac mini M2 entweder mit 1 GBit/s oder gegen Aufpreis mit 10 GBit/s. Diese Rate schafft der kleine Belkin-Adapter nicht. Dafür braucht es dann teurere Modelle, wie etwa jene von Sonnet. Hier ist man allerdings erst mit deutlich mehr Euro dabei, weil sie sich mit NBASE-T an Profis richten.

