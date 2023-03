Flüchtiger Krypto-Pleitier Do Kwon in Montenegro festgenommen

Die Polizei in Montenegro hat den flüchtigen Kryptowährungs-Gründer Do Kwon festgenommen. Die Polizei habe den 31-jährigen Südkoreaner mit falschen Papieren am Flughafen der Hauptstadt Podgorica festgesetzt, berichtete das staatliche Fernsehen RTCG unter Berufung auf Innenminister Filip Adzic am Donnerstag. Seine Daten seien mit den Behörden in den USA, Singapur und Südkorea abgeglichen worden, fügte der Minister hinzu.

Neben Kwon wurde noch ein zweiter koreanischer Staatsbürger in Haft genommen. Die beiden seien aufgefallen, weil sie sich für einen Flug nach Dubai mit gefälschten, auf Costa Rica ausgestellten Reisedokumenten ausweisen wollten. Eine Gepäckdurchsuchung habe auch noch gefälschte belgische Pässe zutage gefördert. Die montenegrinischen Behörden wollen die beiden Männer dem RTCG-Bericht zufolge nun wegen Urkundenfälschung anklagen.

Angeklagt in Südkorea und den USA

Kwon hatte in Singapur die Kryptowährungen Terra und Luna kreiert. Das System Terra-Luna brach jedoch im Mai vorigen Jahres spektakulär zusammen. Die Anleger gingen leer aus, ein milliardenschweres Ökosystem rund um die Coins kollabierte in der Folge. Es war auch der Auftakt zu einer Reihe von Pleiten in der Kryptowährungsbranche. Der Absturz von Terra und Luna soll Verluste in Höhe von 40 Milliarden Dollar (rund 37 Milliarden Euro) verursacht haben.

Kwon tauchte darauf im vergangenen September ab, nachdem in Südkorea ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden war. Interpol erließ dann einen internationalen Haftbefehl gegen ihn. Auf dessen Grundlage nahmen ihn die montenegrinischen Behörden fest.

Neben den südkoreanischen Strafverfolgern wollen auch US-Behörden Do Kwon den Prozess machen. Am gestrigen Donnerstag wurde eine entsprechende Anklage erhoben, berichtet die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg. Die US-Behörden wollen sich demnach auch um eine Auslieferung Kwons bemühen.

(axk)