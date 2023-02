Flugausfälle bei der Lufthansa: Bagger kappt Glasfaserkabel

Bei der Lufthansa ist es am Mittwochvormittag zu zahlreichen Flugausfällen gekommen. Die IT-Probleme sind von Bauarbeiten in Frankfurt ausgelöst worden, wie die Lufthansa mitteilt. Glasfaserkabel der Telekom sollen von einem Bagger durchtrennt worden sein, bereits am Dienstag sei im Norden Frankfurts die Störung aufgetreten, nun hat sie den Flughafen erfasst. Der wurde von der Flugsicherung komplett gesperrt, damit er nicht mit Flugzeugen vollläuft. Flüge würden etwa nach Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet, sagte ein Sprecher der Flugsicherung. Reisende, die innerhalb Deutschlands fliegen wollten und deren Flüge gestrichen wurden, sollen sich Bahntickets buchen und sich an die Lufthansa wenden. Alle innerdeutschen Flüge sind vorsichtshalber gecancelt. Entsprechend sitzen gegebenenfalls auch Passagiere mit Umstiegen bei Langstreckenflügen fest.

Lufthansa bestätigt Probleme und Ausfälle

Zunächst hatte es lediglich geheißen, es habe IT-Probleme gegeben. Auf Anfrage von heise online bestätigte die Lufthansa die Berichte. Eine Sprecherin sagte: "Wir können die Probleme bestätigen. Es sind mehrere Flughäfen und dort verschiedene Bereiche der Abfertigung betroffen." Genaueres, etwa zur Ursache, wisse man noch nicht, sei aber an der Analyse und Lösung dran. Auf sozialen Medien berichteten Passagiere davon, dass Flüge teils aufgrund der ausgefallenen Systeme manuell abgefertigt würden. Wie der Spiegel berichtet, seien Fluggäste teilweise aber auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen worden, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug gefehlt hätten.

Betroffen von der Störung ist offenbar auch die Homepage des Frankfurter Flughafens. Versucht man die Seite des Frankfurt Airports aufzurufen, erscheint lediglich ein Hinweis, die Seite sei nicht erreichbar: "Leider ist die von Ihnen aufgerufene Internetseite der Fraport AG derzeit nicht erreichbar. Wir arbeiten bereits an der Fehlerbehebung."

Weitere Informationen folgen in Kürze.

(tkn)