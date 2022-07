Flugpassagiere können nun mit der Deutschen Bahn Vielfliegerpunkte sammeln

Der Luftfahrtverbund Star Alliance hat die Deutsche Bahn (DB) als erstes Nicht-Flugunternehmen aufgenommen, also als erster "intermodaler Partner". Die Partnerschaft baut auf dem Programm Lufthansa Express Rail auf. Darin kann die Lufthansa-Kundschaft seit gut 20 Jahren in einem Buchungsschritt ein kombiniertes Ticket für Zug und Flug kaufen. Künftig können neben der Lufthansa auch alle 25 anderen Mitgliedsfluggesellschaften der Star Alliance über ihre Buchungssysteme die ICE der DB mit Flugnummern in ihr Angebot aufnehmen.

Wer mit ICE und einer Gesellschaft der Star Alliance unterwegs ist, kann nun in einem Buchungsvorgang die Bordkarten für den Flug und auch für die Bahnfahrten inklusive Platzreservierung bekommen. Das Gepäck dieser Kunden soll im Check-in im Flughafen Frankfurt am Main schneller abgefertigt werden. Und mit den integrierten ICE-Fahrten sollen Flugreisende künftig vielfältiger zwischen bevorzugter Reisezeit, Reisedauer und den angebotenen Preisen auswählen können.

Meilen sammeln auf der Schiene

Bei allen Buchungen von kombinierten Zug-Flug-Reisen die Mitgliedsfluggesellschaften der Star Alliance kann die Kundschaft für die Zugfahrten Punkte oder Meilen in den jeweiligen Vielfliegerprogrammen der Airlines sammeln. Business- und First-Class-Kunden dieser Mitgliedsfluggesellschaften der Star Alliance dürfen in den DB Lounges in den Bahnhöfen in Deutschland Kaffee trinken und Zeitungen lesen.

In dem Bonusprogramm "Miles and More" der Lufthansa beispielsweise können Flugpassagiere mit jeder geflogenen Meile sogenannte Statuspunkte sammeln. Wenn sie eine bestimmte Menge erreicht haben, dürfen sie in bestimmte Aufenthaltsbereiche oder ihnen werden bei der Buchung Formulare vorausgefüllt.

"Von Freiburg nach Singapur: Dafür braucht es nur noch ein einziges Ticket", freut sich Michael Peterson, Vorstand von DB Personenfernverkehr in einer Mitteilung. "Durch attraktive innerdeutsche Verbindungen bei gleichzeitiger Verknüpfung mit internationalen Reiseketten leisten Deutsche Bahn und Star Alliance einen signifikanten Beitrag zur Reduktion der CO₂-Emissionen im Verkehrssektor." Dies ergänze die Kooperation Lufthansa Express Rail, wo sich die Buchungszahlen seit 2010 mehr als verdoppelt haben sollen.

(anw)