Flugtaxi: Lilium sammelt 250 Millionen US-Dollar ein

Das bayerische Unternehmen Lilium hat sich Kapital für die weitere Arbeit an seinem geplanten Flugtaxi beschafft. Auf 250 Millionen US-Dollar (rund 227 Millionen Euro) summiert sich die Kapitalerhöhung, die helfen sollen, den Lilium Jet im zweiten Halbjahr 2024 erstmals bemannt abheben zu lassen. Mindestens 100 Millionen US-Dollar kommen vom Investor Tencent aus Hongkong, der sich früher schon an der Finanzierung von Lilium beteiligte, geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.

Die Kapitalerhöhung werde den größten Teil der Kosten abdecken, die bis zur bemannten Premiere aufgebracht werden müssen, teilte Lilium mit. Damit könne das Entwicklungsprogramm in "vollem Tempo" fortgesetzt werden, sagte Lilium-CEO Klaus Roewe. Er spreche weiter mit bestehenden und möglichen künftigen Investoren. Zuletzt hatte Lilium im November 2022 frisches Geld geholt, die Kapitalerhöhung belief sich auf 119 Millionen Dollar.

Markteinführung 2025?

Für 2024 war ursprünglich die Markeinführung des vollelektrischen, senkrecht startenden Flugtaxis geplant, das Lilium entwickelt. Im April 2022 verschob das Unternehmen den Termin auf 2025. Der damalige CEO Daniel Wiegand erklärte, es sei ein hochkomplexes Programm, an der Sicherheit wolle Lilium keine Abstriche machen.

Einen ersten erfolgreichen Testflug mit einem Prototyp konnte das Münchner Start-up 2017 absolvieren, eine neuere Version startete zwei Jahre später und schwebte anschließend auf der Stelle.

In der Vergangenheit wurde an den Zielen des Unternehmens gezweifelt. Ehemalige Mitarbeiter hatten berichtet, dass es bei dem Prototyp, der 2020 einem Brand zum Opfer fiel, nicht gelungen sei, die Propeller für den Antrieb vollständig von der vertikalen in die horizontale Ausrichtung zu bringen. Eine größere Version des geplanten Fünfsitzers gab Lilium 2021 bekannt, dessen Zertifizierung ursprünglich für das dieses Jahr geplant war.

Bild 1 von 45 Senkrechtstarter Lilium Jet (45 Bilder) 2025 soll die zweite Fabrik in Betrieb genommen werden.

(Bild: Lilium)

(anw)