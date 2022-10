“Football Manager 2023”, "Goat Simulator 3": Neue PC-Spiele im November 2022

Auch im November muss wieder die Welt gerettet werden, dieses Mal vom Mond aus: “The Entropy Centre” will dabei mit intelligenten Rätseln und schicker Grafik punkten. Nicht ganz so hübsch wird der "Football Manager 2023" inszeniert sein – aber dafür wohl wieder mit inneren Werten überzeugen. Wer nur etwas herumblödeln möchte, könnte mit dem “Goat Simulator 3” glücklich werden.

“The Entropy Centre”: Nur noch kurz die Welt retten

In “The Entropy Centre” rätselt man sich als letzter überlebender Mensch durch eine Mondbasis, die kurz vor dem Zusammenbruch steht – aber Antworten auf einige wichtige Fragen liefern kann: Was da eigentlich auf der Erde los ist und warum alle übrigen Menschen ausgestorben sind, zum Beispiel. Damit man sich bei den Nachforschungen nicht zu einsam fühlt, wird man unterstützt von einem AI-gestützten, waffenähnlichen Gadget namens Astra. Das Werkzeug spricht, gibt Tipps und sorgt mit Komplimenten für etwas Menschlichkeit in einer menschenleeren Welt. Astras besondere Fähigkeit aber ist, Objekte in vergangene Zustände zurückzuversetzen, und so etwa eine kaputte Treppe in die funktionierende Urversion zurückzuverwandeln. In der Station ist zusätzlich ein kleiner lächelnder Staubsaugerroboter unterwegs, der auch mal Wände durchbricht (die sich mit Astra natürlich wieder errichten lassen).

“The Entropy Centre” könnte mit seiner Optik auch ein Shooter sein, das Gameplay erinnert aber vielmehr an den Rätsel-Klassiker “Portal 2”. Im Kern handelt es sich um ein Rätselspiel mit immer kniffliger werdenden Aufgaben. Und dem simplen Ziel, aus dem “Entropy Centre” vom Mond aus irgendwie die Erde zu retten, die kurz vor Ihrem endgültigen Ende steht.

"The Entropy Centre" erscheint am 3. November 2022 für Windows, Playstation und Xbox. Eine spielbare Demo ist auf Steam erhältlich.

Ging es im Oktober mit “FIFA 23” noch auf das Spielfeld, nimmt man im “Football Manager 2023” nun auf der Trainerbank Platz – und das erstmals mit offiziellen Lizenzen der UEFA Champions-League, Europa League und Conference League im Rücken. Als virtueller Teamchef muss man dabei nicht nur Bedürfnisse von Spielern und Vorstand ausbalancieren, sondern erstmals auch die Wünsche der Fans berücksichtigen. Ansonsten erdrücken deren Erwartungen die Mannschaft oder Umsatzpotenziale bleiben ungenutzt. Daneben geht es natürlich auch um klassische Manager-Aufgaben: Kluge Transfers, effektives Training und passende taktische Anweisungen von der Seitenlinie etwa.

Traditionell überzeugt die "Football Manager"-Reihe mit extremer Detailtiefe und einer herausragenden Spieler-Datenbank, die wir vor einigen Jahren bereits an anderer Stelle lobten. Spektakuläre Optik bieten die Titel allerdings bis heute nicht – das wird sich auch mit der neusten Ausgabe nicht ändern.

"Football Manager 2023" erscheint am 8. November 2022 für Windows, Mac sowie Konsolen und Mobilgeräte. Im Early Access ist der Titel auf Steam bereits jetzt spielbar.

“Goat Simulator 3”: You goat to be kidding!

Der "Goat Simulator" wurde nach seinem Erscheinen im Jahr 2014 schnell zum Kult. Acht Jahre später wird es nun einen Nachfolger geben, der auf den Namen "Goat Simulator 3" hört – die Nummer zwei wird in der Zählung einfach übersprungen. Ein echtes Ziel gibt es in dem Sandbox-Spiel nicht; man ist eine Ziege und tut, was Ziegen eben so tun: Etwa in einem beschaulichen Bauernhof-Ambiente herumhüpfen, herumblöken und Dinge zerstören. Dabei können zur Verbreitung des Chaos nicht nur die Hörner genutzt werden, sondern auch Jetpacks, Raketen und vieles mehr. Die Ziege kann Menschen und Gegenstände umrennen, Stromleitungen zerstören oder den Hof abreißen. Dazu kann die Ziegenwut auch in der Stadt und weiteren Szenerien ausgelebt werden. Außerdem kann das Aussehen der Ziege angepasst werden. Was nicht geht: Das Spiel über Steam, GOG & Co kaufen. Der Titel erscheint auf dem PC nämlich zunächst exklusiv im Epic Games Store.

“Goat Simulator 3” erscheint am 17.11.2022 für Windows, Playstation 5 sowie Xbox Series X/S.

Diese und weitere Neuerscheinungen im November haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Release The Entropy Center Action-Adventure Windows, PS4/5, Xbox One/Series X/S 03.11. Football Manager 2023 Sport-Simulation Windows, PS4/5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch, iOS, Android 08.11. Sonic Frontiers Jump & Run Windows, PS4/5, Xbox One/Series X/S 08.11. God of War Ragnarok Action-Adventure PS4, PS5 09.11. Valkyrie Elysium Action-Rollenspiel Windows (bereits erhältlich: PS4/5) 11.11. Floodland Strategie Windows 15.11. Pentiment Adventure-Rollenspiel Windows, Xbox One/Series X/S 15.11. Call of Duty: Warzone 2 Multiplayer-Shooter Windows, PS5, Xbox Series X/S 16.11. Goat Simulator 3 Open World Windows, PS5, Xbox Series X/S 17.11. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Action Windows (bereits erhältlich: PS4/5) 18.11. The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me Horror Windows, PS4/5, Xbox One/Series X/S 18.11. Evil West Action-Adventure Windows, PS4/5, Xbox One/Series X/S 22.11. World of Warcraft: Dragonflight MMORPG Windows 28.11. Warhammer 40000: Darktide Shooter Windows (später: Xbox Series X/S) 30.11.

