Forbes-Liste: Zahl der Kryptogeldmilliardäre steigt

In seinem Index der Kryptogeld- und Blockchainmilliardäre hat das Wirtschaftsmagazin Forbes im Vergleich zum Vorjahr sieben Neuzugänge zu verzeichnen. Insgesamt seien es nun 19 Personen, die mit Bitcoin & Co. zu Superreichtum gekommen seien. Neu dazugekommen sind unter anderem Nikil Viswanathan und Joseph Lau, die Gründer der Web3-Entwicklungsplattform Alchemy, beide mit einem geschätzten Vermögen von jeweils 2,4 Milliarden US-Dollar. Ebenfalls neu dazugestoßen sind Devin Finzer und Alex Atallah, die die NFT-Handelsplattform Open Sea gegründet haben, und sich laut Forbes jeweils eines Vermögens von rund 2,2 Milliarden US-Dollar erfreuen.

Börsengründer an der Spitze

Die ersten drei Plätze der Forbes-Kryptomilliardärsliste werden von Kryptobörsengründern belegt. Mit deutlichem Abstand an der Spitze steht hier Changpeng Zhao, Gründer und Chef der weltweit wichtigsten zentralisierten Kryptobörse Binance. Sein Besitz wird auf einen Wert von rund 65 Milliarden US-Dollar geschätzt, was ihm auch als einzigem der Kryptomogule in der Forbeszählung einen Platz in den Top-20 der vermögendsten Menschen der Welt verschafft – nämlich Rang 19. Anfang des Jahres hatte ihn die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg in seiner Superreichenliste kurzzeitig auf Rang 11 gesehen.

Platz zwei der Kryptoreichen nimmt bei Forbes Sam Bankman-Fried mit rund 24 Milliarden US-Dollar ein; er ist Chef und Gründer der Börse FTX. Rang drei geht an Brian Armstrong von Coinbase, dem größten Kryptogeld-Handelsplatz der USA, mit einem Vermögen von 6,6 Milliarden US-Dollar.

Die von Forbes geschätzten Vermögenswerte liegen zumindest bei den Kryptomilliardären recht nahe bei den Werten, die auch Bloomberg für seine Liste der Superreichen ermittelt hat. Auf beiden Listen steht aktuell Tesla-Chef Elon Musk an der Spitze der reichsten Menschen der Welt, wobei Forbes sein Vermögen auf 219 Milliarden US-Dollar beziffert, Bloomberg auf 276 Milliarden US-Dollar.

