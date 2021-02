Ford-Tochter Spin bringt fernlenkbaren dreirädrigen Elektrotretroller

Spin, Tochter des US-amerikanischen Autoherstellers Ford, will dieses Jahr fernsteuerbare Elektrotretroller in europäische und nordamerikanische Städte bringen. Die E-Tretroller sollen aus der Ferne umgeparkt werden können, damit sie beispielsweise auf dem Gehweg niemanden behindern; oder der E-Tretroller wird umgestellt, wenn er zuletzt an einem Ort abgestellt wurde, an der eine weitere Nutzung unwahrscheinlich ist.

Im Verlauf dieses Jahres will Spin überdies eine In-App-Funktion anbieten, mit der Kunden einen E-Scooter im Voraus oder in Echtzeit anfordern können. Das Betriebspersonal leitet das S-200 genannte Modell aus der Ferne an den gewünschten Ort.

Test in Boise

Die "Spin Valet" genannte Technik besteht aus einer Frontkamera und Software von Tortoise. 300 damit bestückte E-Tretroller sollen zunächst in Boise im US-Bundesstaat Idaho getestet werden.

Der S-200, der von Spin zusammen mit Segway-Ninebot entwickelt wurde, verfügt über Machine-Learning- und Robotik-Technik und ein modernes Navigationssystem, teilte Spin mit. Der S-200 soll sich dank einer verbesserten Federung für unterschiedliche Straßenverhältnisse eigenen. Das Gefährt ist außerdem it drei unabhängig voneinander wirkenden Bremsen ausgerüstet sowie mit Blinkern am Lenker und am Hinterrad.

Spin ist seit vergangenen Sommer auf deutschen Straßen vertreten. Momentan gibt es die E-Tretroller der Ford-Tochter in Köln, Bonn, Brühl, Wesseling, Dortmund, Essen, Recklinghausen, Duisburg, Herne, Frechen und Lohmar.

(anw)