Ford erhöht Investitionen in Elektroautos und autonomes Fahren

Ford will künftig verstärkt auf Autos mit elektrischem Antrieb und in das autonome Fahren setzen. Insgesamt seien in den nächsten Jahren für die beiden Bereiche 29 Milliarden US-Dollar Investitionen vorgesehen, teilte der US-amerikanische Autohersteller mit.

Auf Elektroautos allein entfallen davon bis 2025 rund 22 Milliarden US-Dollar. Das ist laut Ford fast doppelt so viel wie der Konzern bisher für den Bereich vorgesehen hatte. Dabei wolle sich Ford vor allem auf seine Stärken Pickups, Lieferwagen und SUV konzentrieren. Dem Mustang Mach-E soll noch in diesem Jahr ein elektrischer Transit folgen und kommendes Jahr der Pickup F-150.

Minus unterm Strich

Für die Entwicklung autonomer Autos will Ford 7 Milliarden US-Dollar bereitstellen; 2018 hatte das Unternehmen für diesen Bereich bis 2023 4 Milliarden US-Dollar Investitionen in Aussicht gestellt. Darüber hinaus ist der Konzern vor ein paar Tagen bereits eine Kooperation mit Google eingegangen. Ab 2023 sollen die Infotainment-Systeme in Millionen Ford- Fahrzeugen mit Googles Android betrieben werden.

Das vergangene Jahr verlief für Ford auch bedingt durch eine geringere Nachfrage infolge der Coronavirus-Pandemie nicht günstig. Der Jahresumsatz ging um 18 Prozent auf 156 Milliarden US-Dollar zurück, der Marktanteil ging von 6 auf 5,8 Prozent zurück. Unterm Strich steht ein Minus von 1,3 Milliarden US-Dollar.

