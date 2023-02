Formel 1: Ford steigt ab 2026 wieder ein

Ford hat eine sehr lange Motorsport-Tradition. In der Formel 1 fuhr die Marke einige Jahre um Titel mit und gewann auch einige. Vor rund 20 Jahren war mit dem damals teuren und am Ende auch erfolglosen Engagement in der Königsklasse aber Schluss. Zusammen mit Red Bull will Ford ab 2026 ein Comeback starten und an alte Erfolge anknüpfen.

Formel 1 mit Hybridantrieb

Ausschlaggebend für den Neustart dürften zwei Dinge gewesen sein. Zum einen hat die FIA entschieden, dass es auch in der Spitzenklasse nicht mehr ohne regenerativen Ansatz geht. Mit neuen Hybridantrieben, bei denen der E-Motor einen größeren Anteil als bisher bekommt, soll die Formel 1 dem Zeitgeist zumindest einen Schritt entgegengehen. Auch synthetischer Kraftstoff dürften künftig eine Rolle spielen. Mit einem solchen Öko-Anstrich lässt sich ein millionenschweres Engagement viel einfacher vermarkten, hofft man nicht nur bei Ford. Schließlich hat die Aussicht darauf auch schon Audi veranlasst, ab 2026 in der Formel 1 antreten zu wollen.

Budget gedeckelt

Der zweite Grund für Ford, es erneut in der Formel 1 zu versuchen, ist das veränderte Reglement in Bezug auf das Budget. Als Ford ausstieg, investierten einige Teams mehrere 100 Millionen Dollar im Jahr in das Projekt Formel 1, um an der Spitze mitfahren zu können. Das ist vorbei. Teams dürfen maximal 148,6 Millionen US-Dollar pro Jahr investieren. Einzige Ausnahme: Die Gehälter der drei teuersten Mitarbeiter sind ausgenommen. Für die Hersteller bedeutet die Begrenzung des Budgets, dass sie einerseits mit einer festen Summe kalkulieren können, andererseits kein Konkurrent mit sehr viel Geld sich einen Vorteil verschaffen kann.

Lieferant für E-Motoren und Batteriezellen

Ford will sich vor allem um die Bereiche Elektromotor, Batteriezellen-Technologie sowie Motormanagement und Analytik kümmern. Die Entwicklung soll noch in diesem Jahr starten. Beliefern will die Marke nicht nur Red Bull, sondern auch die Scuderia AlphaTauri. Mindestens bis 2030 will Ford mitfahren. Bill Ford, Aufsichtsratsvorsitzender von Ford: "Mit dieser Partnerschaft beginnt ein aufregendes neues Kapitel in der Motorsporthistorie von Ford, die bis auf meinen Urgroßvater zurückgeht, der mit Rennsiegen den Grundstein für den Erfolg unseres Unternehmens gelegt hat."

Überraschendes Comeback

Der Schritt von Ford zurück in die Formel 1 kommt überraschend, denn die Marke hat sich in anderen Bereichen einen rigorosen Sparplan verordnet. Der Kleinwagen Fiesta wird vorzeitig eingestellt, das große Werk im Saarland geschlossen. Dazu gibt es Lücken im Modellprogramm, die Ford schnellstens füllen muss. Der derzeit einzige Elektro-Pkw von Ford ist der Mustang Mach-E. Noch in diesem Jahr soll zumindest ein E-SUV auf den Markt kommen, bei dessen Basis sich Ford bei Volkswagen bedient hat.

