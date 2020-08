Formel 1: Mercedes verlängert Vertrag mit Bottas für 2021

Weltmeisterteam Mercedes setzt auch in der kommenden Formel-1-Saison auf Valtteri Bottas. Der Rennstall gab am Donnerstag (6. Agust 2020) vor dem Grand Prix in Silverstone die Vertragsverlängerung mit dem 30-jährigen Finnen für 2021 bekannt.

"Der bislang stärkste Valtteri"

Bottas war zur Saison 2017 als Nachfolger des zurückgetretenen Nico Rosberg von Williams gekommen und ist seitdem Teamkollege von Lewis Hamilton. Mit dem britischen Weltmeister will Mercedes ebenfalls die Zusammenarbeit fortsetzen.

"In diesem Jahr erleben wir den bislang stärksten Valtteri – sowohl mit Blick auf seine Leistung auf der Rennstrecke als auch physisch und mental", befand Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

(fpi)