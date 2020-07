Formen, stärker als Farben: Die Bilder der Woche (KW 29)

Fotograf Daborius lieferte in dieser Woche mit dem Foto "Blume" eine eindrucksvolle Komposition in Schwarzweiß. Entstanden ist sie in seinem Garten, in dem er gerade mit Perspektiven experimentierte. Die Blumen erinnerten ihn bei der Draufsicht an Zahnräder. Mit seiner monochromen Umsetzung betont er die filigrane Form der Blüte, die er so zum Inbegriff technischer Präzision umdeutet.

Alle Fotos der Woche finden Sie inklusive kurzer Beschreibungen in unserer Bilderstrecke.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 29) (7 Bilder) Kai Hormann eröffnete mit seinem Foto "Wasser..." die Bilderwoche bei c't Fotografie. Das mit einer Vollformat-Systemkamera entstandene Landschaftsporträt zeigt ein Torfmoor, das seit 3 Jahren unter fehlenden Niederschlägen leidet, schreibt der Fotograf in der Galerie: "Auch wenn es auf dieser Aufnahme anders aussieht: Die Wasserfläche ist nur wenige Zentimeter tief." An Tiefe mangelt es dem clever aufgebauten Foto jedoch nicht.

(Bild: Kai Hormann)

(ssi)