Forscher benennen neue Bakterien-Gattung nach "Pokémon"-Spiel

Neu entdeckte Bakterien verharren in Amöben, bis sie aktiv werden – das erinnert Forscher an die Mini-Monster aus Pokémon, die in Pokébällen hausen.

Illustration einer Amöbe der Thecofilosea mit intrazellulären Legionellales-Bakterien („Ca. Pokemonas kadabra“). (Bild: Marcel Dominik Solbach)