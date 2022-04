Epic Games: "Fortnite" spielt 144 Millionen US-Dollar für die Ukraine ein

Bei seiner "Fortnite"-Spendenaktion für gemeinnützige Organisationen in der Ukraine hat Epic Games 144 Millionen US-Dollar gesammelt. Epic Games unterstützt mit dem Geld unter anderem das Kinderhilfswerk, das Welternährungsprogramm und die Non-Profit-Organisation "Direct Relief".

Epic Games versprach diesen und weiteren Hilfsorganisationen alle Einkünfte aus "Fortnite" für den Zeitraum von zwei Wochen. Dass die Aktion zum Start einer neuen "Fortnite"-Saison mit vielen neuen Ingame-Inhalten begann, dürfte die Einnahmen zusätzlich in die Höhe getrieben haben. "Fortnite" ist kostenlos spielbar und generiert Umsätze über den Verkauf von Items wie Kostümen und Waffen-Skins.

Ebenfalls an der Spendenaktion beteiligt war Microsoft. Das Unternehmen verzichtete im Aktionszeitraum zugunsten der Hilfsorganisationen auf seine Transaktionsgebühr, die üblicherweise auf alle Umsätze auf Xbox-Konsolen erhoben wird.

Spende vor Zahlungseingang

Die erzielten Einnahmen sollen schnellstmöglich an die Hilfsorganisationen gespendet werden, verspricht Epic Games. Das Unternehmen möchte demnach nicht den Zahlungseingang abwarten. Epic Games hat außerdem seinen Betrieb in Russland zurückgefahren: In Titeln wie "Fortnite" und "Fall Guys" können in Russland keine Ingame-Gegenstände mehr gekauft werden. Die Titel bleiben aber spielbar.

Neben Epic Games unterstützen weitere Spielefirmen die Ukraine und dort tätige Non-Profit-Organisationen finanziell. Die Betreiber des Spiele-Stores Humble Bundle haben etwa ein Games-Paket geschnürt, über dessen Verkauf letztlich 18,8 Millionen US-Dollar eingenommen wurden. Die Plattform "itch.io" sammelte mit einem vergleichbaren Angebot 6,3 Millionen US-Dollar ein. Firmen wie Sony, Microsoft, Electronic Arts, Activision Blizzard und CD Projekt bieten ihre Spiele und Stores derweil nicht mehr oder nur noch eingeschränkt in Russland an.

(dahe)