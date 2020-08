Fortnite: Epic will iOS-Spieler von Season 4 ausschließen

iPhone und iPad zählen nicht länger zu den von Fortnite unterstützten Plattformen. Am 27. August sollen Spieler mit iOS-Geräten zurückgelassen werden, wie Epic Games mitteilte. Die zu diesem Termin erscheinende Season 4 des Shooters lasse sich zwar weiter plattformübergreifend spielen, aber nur noch von Spielkonsolen, PCs, Macs und Android-Geräten aus. iOS werde in der derzeit aktuellen Season 3 "zurückgelassen", droht der Hersteller.

Als Grund führt Epic den Rauswurf aus Apples App Store an, dadurch würden "manche Spieler an Spiel-Updates gehindert". Android-Nutzer können Fortnite zwar nicht mehr aus Googles Play Store beziehen, aber weiterhin direkt herunterladen oder etwa aus Samsungs Galaxy Store installieren und so auch das Update mit Season 4 erhalten, betont Epic. Zugleich hat das Unternehmen betroffene Spieler dazu aufgerufen, sich "dem Kampf anzuschließen", sich in sozialen Medien darüber Luft zu machen und direkt bei Apple zu beschweren.

Epic hat Ende vergangener Woche eine eigene Bezahlfunktion in Fortnite freigeschaltet – als Alternative zur vorgeschriebenen Bezahlschnittstelle des Plattformbetreibers. Der offensichtliche Regelverstoß provozierte den Rauswurf aus App Store und Play Store, Epic reagierte mit vorbereiteten Klagen gegen Apple und Google.

Epic will nicht einlenken – bislang

Apple hat zuvor betont, man werde Fortnite zurück in den App Store lassen, wenn Epic den Regelverstoß korrigiert. Ein Einlenken scheint der Spielekonzern mit dem geplanten Zurücklassen der iPhone- und iPad-Nutzer allerdings vorerst auszuschließen: "Apple bestraft Spieleentwickler wie uns, die eine Direktzahlung anbieten", schreibt Epic, es sei das "gute Recht" der Spieler "durch effiziente, neue Einkaufsoptionen Geld zu sparen". Die Spielewährung V-Bucks bietet Epic bei Direktkauf mit Rabatt an. Bei Kaufabwicklungen über Apples und Googles Bezahlschnittstelle fallen 30 Prozent Provision an.

Parallel versucht Epic, eine einstweilige Verfügung zu erzielen, um zurück in den App Store zu dürfen und nicht aus Apples Entwicklerprogramm zu fliegen, letzteres hätte weitreichende Konsequenzen auch für die Unreal Engine auf iOS und macOS. Eine Anhörung ist für Anfang nächster Woche angesetzt.

(lbe)