"Fortnite": Kapitel 3 mit Spider-Man, Tornados und neuer Spielkarte

Der beliebte Online-Shooter "Fortnite" hat sein größtes Update seit zwei Jahren bekommen: Am Sonntag startete das Battle-Royale-Spiel in sein drittes Kapitel, nachdem im Oktober 2019 Kapitel 2 gestartet war. Neue Kapitel kommen in "Fortnite" mit frischen Figuren, Geschichten, Schauplätzen und Spielmechaniken.

In Kapitel 3 von "Fortnite" gibt es etwa die Möglichkeit, auf dem Boden zu schlittern und sich durch die Lüfte zu schwingen, was die Gefechte im Shooter flotter und dynamischer gestalten dürfte. Für zusätzliche Abwechslung soll die komplett überarbeitete Spielkarte sorgen. Auch langjährige Fans dürften eine Weile brauchen, sich mit den neuen Gegebenheiten vertraut zu machen. Neu sind außerdem Wetter-Effekte wie ein Tornado, der stark an "Battlefield 2042" erinnert.

Spider-Man als Ehrengast

Die Spielwelt von "Fortnite" ist seit Jahren mit Figuren aus zahlreichen verschiedenen Universen bevölkert – Kostüme gab es beispielsweise für Kratos aus "God of War" oder den Fußballstar Neymar. Ehrengast im neuen "Fortnite"-Kapitel ist Superheld Spider-Man: Den schwingenden Spinnenmann gibt es als Kostüm, außerdem wurden Teile der neuen Spielkarte dem Spider-Man-Universum nachempfunden.

Entwickler Epic Games versorgt seinen Shooter "Fortnite" regelmäßig mit neuen Inhalten, um die Fans über Jahre bei der Stange zu halten. Dabei unterscheidet Epic zwischen Kapiteln und Saisons: Kapitel wie das nun gestartete Chapter 3 laufen üblicherweise über mehrere Jahre, während die kleineren Saison-Pakete im Takt von einigen Monaten veröffentlicht werden. "Fortnite" ist kostenlos spielbar und macht sein Geld über Mikrotransaktionen für Kostüme und andere Zusatzinhalte – entsprechend lohnenswert ist es für Epic Games, regelmäßig neuen Content zu veröffentlichen.

Epic Games versucht zudem seit Jahren, "Fortnite" über das reine Videospielen hinaus als soziale Plattform zu etablieren. Auf bestimmten Servern gibt es etwa Minispiele, aufwendig choreografierte Konzerte, Filmabende und digitale Museumsausstellungen zu sehen. Der Shooter wird daher gerne als aktuelles Beispiel für ein Metaverse genannt, also ein 2D-Vorläufer dessen, was Mark Zuckerberg mit Meta bauen möchte.

Sein Bemühen um den lukrativen chinesischen Markt musste Epic Games zuletzt aber aufgeben, im November stellte Epic die Testphase der China-Version von "Fortnite" nach über zwei Jahren offiziell ein. Diese Testversion war zwar spielbar, umfasste aber keinerlei Mikrotransaktionen. Eine Vollversion wurde von der chinesischen Regierung nicht zugelassen.

