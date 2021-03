"Fortnite": Saison 6 mit Tomb Raider und Neymar

Epic Games hat Kapitel 2 Saison 6 für den Ego-Shooter "Fortnite" eingeläutet. Zu den Highlights der neuen Saison, die den Namen "Primal" trägt und deren Geschichte sich um urzeitliche Inhalte dreht, gehören einige Skins aus anderen bekannten Marken.

Spieler können in der neuen Saison etwa Lara Croft als Skin freischalten – in verschiedenen Looks von den klassischen "Tomb Raider"-Spielen bis hin zu den aktuellen Neuauflagen. Außerdem neu ist Raven, eine Figur. die unter anderem aus der Animationsserie "Teen Titans" bekannt ist. Zu einem späteren Zeitpunkt soll außerdem der bei Paris Saint-Germain tätige brasilianische Fußballstar Neymar ergänzt werden.

Trailer zur Saison 6 (Kapitel 2) von "Fortnite" (Quelle: Epic Games)

Auch spielerische Neuerungen können "Fortnite"-Fans erwarten: Die Karte wurde wie üblich etwas umgestaltet, im Zentrum findet sich nun etwa ein Turm, der von einem Dort umgeben ist. Außerdem wird die Insel-Spielwelt nun auch von Tieren bevölkert. Entwickler Epic Games führt außerdem ein Crafting-System ein, mit dem Spieler rudimentäre Waffen basteln können.

Fortnite nicht auf Apple-Systemen

Der Online-Shooter "Fortnite" ist auf dem Windows-PC, Playstation- sowie Xbox-Konsolen, Nintendos Switch und Android spielbar. Wegen des Gerichtsstreits zwischen Apple und Entwickler Epic Games laufen aktuelle Spielversionen weiterhin nicht auf Mac- und iOS-Geräten. Epic wirft Apple die Ausnutzung seiner Marktmacht vor, weil das Unternehmen keine alternativen App-Stores auf iPhones und iPads zulässt.

Epic Games hat sein Portfolio an Online-Spielen zuletzt mit "Fall Guys" aufgestockt: Für eine nicht genannte Summe hat Epic das Spieleunternehmen Tonic Games Group gekauft, zu dem auch die Entwickler des Spielehits aus dem vergangenen Jahr gehören. Schon 2019 hat sich Epic Games außerdem die Macher des erfolgreichen "Rocket League" einverleibt.

(dahe)