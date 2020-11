Fortnite könnte auf iOS zurückkehren – aber nur im Browser

Wer unbedingt Fortnite auf seinem Apple-Mobilgerät zocken möchte, hat womöglich bald wieder die Möglichkeit dazu. Der Grafikkartenspezialist Nvidia startet demnächst eine Variante seines Spielestreamingdienstes GeForce Now, der auch im Safari-Browser auf iPhone und iPad lauffähig sein wird. Wie der britischen BBC aufgefallen ist, könnte hier auch der Battle-Royale-Hit zur Verfügung stehen, der somit durch die Hintertür wieder auf Apple-Geräte kommen würde.

Ab 5,50 Euro im Monat – aber auch mit Gratisphase

GeForce Now kann gratis für eine Stunde im Monat verwendet werden, wenn man sich einen Account anlegt. Längere Sessions kosten aktuell 5,50 Euro im Monat. Fortnite ist bereits jetzt Teil des Angebots. Wer sechs Monate lang dabei sein will, zahlt derzeit 27,45 Euro als Vorauszahlung. Momentan steht der Dienst für Apple-Nutzer nur mit Mac bereit, mobil kann er nur auf Android-Geräten verwendet werden.

Eine offizielle Ankündigung von GeForce Now für den Safari-Browser gibt es aktuell noch nicht. Beobachter erwarten einen Start aber noch in diesem Winter. Technisch umsetzbar ist dies durchaus – so gibt es bereits einen speziellen Browser für Googles Spieledienst Stadia für iOS und auch Microsoft arbeitet für seinen Xbox-Spielestreamingdienst an einer ähnlichen Lösung. Apple erlaubt die Verwendung von Gamecontrollern mittlerweile.

Möglich, aber noch nicht abschließend geklärt

Nvidia äußert sich aktuell nicht dazu, ob Fortnite auch tatsächlich im Browser angeboten wird. Auf Android-Geräten wurde der Titel letzten Dezember kurzzeitig entfernt. Ein Nvidia-Sprecher sagte gegenüber der BBC, das Spiel sei über Mac, PC und Android hinaus "nicht bestätigt". Man kommentiere neue Titel und deren Verfügbarkeit auch nicht.

Apple und Epic Games streiten sich derzeit heftig um die Kosten und Bedingungen des iOS-App-Store. Apple hat deshalb Fortnite aus dem Angebot gestrichen, was viele Nutzer nervt. Auf dem Mac aktualisiert Epic Games den beliebten Titel nicht. (bsc)