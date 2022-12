Fotografie-Rückblick 2022: Das Kamerajahr des Umbruchs

Die ganz großen Neuvorstellungen gab es bei Kameras 2022 nicht – dafür haben sich aber viele bestehende Trends verfestigt. Das hat nicht nur technische Gründe.

Das Paradebeispiel für all das ist Nikons erste voll auf Berufsfotografen ausgerichtete Spiegellose, die Z9. Die wurde schon im Oktober 2021 angekündigt, konnte im November vorbestellt werden und war sofort restlos ausverkauft. Wer sie dann im Dezember 2021 bestellte, sollte sie erst 2023 erhalten. Viele dieser Vorbestellungen sind zwar inzwischen abgearbeitet, dennoch ist die Kamera erst seit Herbst 2022 auch in Europa recht gut verfügbar.

Anhaltende Lieferprobleme

Hier griff allem Anschein nach ein Effekt, der auch bei andern Technikprodukten in der Pandemie zuschlug: Die Nachfrage übertrifft das Angebot und die Produktionskapazitäten können nicht schnell genug erhöht werden. Canon führte zeitweise sogar Listen von schlecht verfügbaren Produkten und nannte Wartezeiten von bis zu sechs Monaten. Sowohl Nikon als auch andere Hersteller gaben in ihren Quartalsberichten unumwunden zu, dass die Lieferketten anhaltend gestört waren und vor allem Teile von Zulieferern nicht schnell genug beschafft wurden konnten.

Offenbar wurde man da, wie auch in anderen Branchen, etwas kreativ bei alternativen Zulieferern, was sich wiederum an der Z9 zeigte. Eine nicht genannte Zahl der Kameras musste Nikon im Dezember 2023 zurückrufen, weil die Objektiventriegelung nicht zuverlässig funktioniert. Betroffen sind nur bestimmte Exemplare, die Nikon anhand der Seriennummer online identifizieren kann. Zur Ehrenrettung sei noch gesagt, dass Nikon die Kameras kostenlos repariert und mit konstanten Firmware-Updates etliche Funktionen nachgerüstet hat, zum Beispiel einen verlustfreien Digitalzoom beim Filmen in 4K.

Streaming und Vlogging

4K, sprich vierfache HD-Auflösung, ist inzwischen zum Standard für das Filmen mit Systemkameras geworden. Zwar gibt es immer mehr darauf spezialisierte und bezahlbare Bodies, vor allem von Canon, aber auch Sony und Nikon werden weiterhin für TV- und Streamingproduktionen eingesetzt. Die reine Aufnahme ist aber nicht mehr das einzige, was dabei zählt: Eine moderne Kamera muss auch fürs Streaming von zu Hause, also als Webcam, und für das Video Blogging alias Vlogging dienen. Ersteres ist über billige HDMI-zu-USB-Adapter mit etwas Fummelei nachrüstbar, aber eleganter über die eingebauten USB-Schnittstellen der Kameras zu bewerkstelligen.

Daraus lässt sich doch ein Geschäft machen, dachte sich wohl Canon. 2020 hatte die Firma ihr EOS Webcam Utility vorgestellt, und Ende 2022 kam dann eine stark erweiterte Version für vorerst nur die USA auf den Markt. Abogebühren ab 50 US-Dollar sind dafür im Jahr zu bezahlen – ein Trend, den wir nur ungern verfestigt sehen würden. Unverkennbar ist beim Blick in Youtube und Twitch aber, dass sich bei den professionellen Streamern Systemkameras zur Übertragung der Aufnahme des eigenen Gesichts durchgesetzt haben. Die oft miserablen, aber billigen USB-Webcams haben hier endgültig ausgedient.

Fürs Vlogging, was meist die Dokumentation von großen Teilen eines Lebens bedeutet, muss die Kamera aber auch unterwegs immer zur Hand sein – also klein, leicht und handlich. Das wichtigste Merkmal ist ein dreh- und schwenkbares Display wie es bei früheren Camcordern zur Motivkontrolle populär wurde. Sony das mit seiner 2023 erschienenen ZV-1F kompromisslos umgesetzt und das beim Vorgängermodell vorhandene Zoomobjektiv zugunsten einer umgerechnet 20mm-Optik gleich weggelassen. Nikon wiederum hat bei der Z30 nur den Sucher gestrichen aber bei dem als Vlogging-Kamera gedachten kompakten Body das Z-Bajonett beibehalten.

Gemeinsames Merkmal dieser beiden Kameras ist die Sensorauflösung von 20 Megapixeln, was Fotografen heute nicht mehr zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Für Vlogger sind aber andere Features wichtiger, etwa gut funktionierendes Streaming per WLAN ans Smartphone. Hier tut sich, genügend Akkus vorausgesetzt, wirklich ein neues Einsatzfeld auf, das Smartphones durch Wechselobjektive und bessere Optiken deutlich überlegen ist.

APS-C bleibt stark

In der Oberklasse und der Profiliga mit Vollformatsensor herrscht quasi Stillstand auf hohem Niveau, was die Auflösungen betrifft. Sonys Alpha R7 V bleibt bei 61 Megapixeln, und Canon legte bei der R6 Mark II nur von 20 auf 24 Megapixel zu. Und so setzte den einzigen Auflösungsrekord dieses Jahr eine APS-C-Kamera. Das ist aber deswegen nicht verwunderlich, weil der Größenvorteil der kleinen Sensoren im Vergleich zu Vollformatkameras einfach nicht von der Hand zu weisen ist. So bringt es die Fujifilm X-H2 auf 40 Megapixel, natürlich samt Klappdisplay, für – siehe letzten Abschnitt. Mit mehr Schwerpunkt aufs Fotografieren mit mehr mechanischen Bedienelementen gibt es sie auch als X-T5

Überhaupt bleiben die Neuvorstellungen Segment der APS-C-Kameras weiterhin spannend. Und neben Hightech-Monstern wie den Fujis gibt es immer noch die günstigeren Immer-dabei-Kameras wie die neue OM-5 von OM Systems, früher als Olympus bekannt. Sie bietet sich mit Wetterfestigkeit, auch bei minus 10 Grad, für Outdoor-Aktivitäten an. Und wie die Fuji ist sie auch im Retro-Look zu haben.

Retro ist nicht nur ein Trend

Denn, auch wenn es manche vielleicht nicht mehr hören können: Retro-Kameras sind ein fester Bestandteil des Kameramarktes geworden. Das gilt nicht nur für das Design der digitalen Geräte, sondern auch für Formate und lange vernachlässigte Funktionen. So arbeitet Pentax nicht nur an digitalen Schwarz-Weiß-Kameras sondern auch an neuen Modellen für 35-Millimeter-Film. Und ein echter Klassiker der analogen Fotografie ist auch wieder als Neugerät zu haben: Die Leica M6. Nur im System Retro, aber sonst digital ist schließlich die neue Meßsucherkamera des Startups Pixii. Rund um die Begeisterung für traditionelle Fotografie werden also ein Vielzahl an neuen Kameras entwickelt, was anhalten dürfte.

Ausblick auf 2023

Damit sind wir auch schon beim Ausblick auf das kommende Jahr. Da 2022 nicht eine wirklich neue digitale Spiegelreflexkamera erschienen ist, dürfte sich dieses Segement nun tatsächlich erledigt haben. Zu rechnen ist folglich mit etlichen neuen Spiegellosen, welche die Lücken in den Produktpaletten schließen könnten. Bei Canon ist hier eine R50 als Einstiegsmodell zu erwarten, und bei Nikon klafft zwischen der Z7 II und der fast doppelt so teuren Z9 geradezu ein Loch. Das könnte eine mutmaßliche Z8 stopfen. Sony scheint in allen Bereichen der Systemkameras recht gut aufgestellt zu sein, sodass hier bei dem eh meist mutigen Hersteller – siehe Vlogging-Kameras – vielleicht recht neue Formfaktoren anstehen könnten.

In einem Bereich ist 2023 kaum noch etwas zu erwarten, denn Kompaktkameras sind faktisch tot. So gab Nikon in seinen letzten Geschäftszahlen an, dass sich der Absatz im zweiten Halbjahr 2022 von 130.000 auf 70.000 Kompaktkameras fast halbiert hat. Hier haben die immer besseren Smartphones nun endgültig gewonnen – aber das war auch lange überfällig.

