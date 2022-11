Fotowettbewerb „Minimalismus“: Bewerten Sie jetzt Ihre Favoriten

Minimalismus – das aktuelle Thema des Fotowettbewerbs der c't Fotografie – ist Mode, Kunstform und gelegentlich auch Notwendigkeit. Von einer kleinen Insel im Nebel, über den Kopf eines Vogels bis hin zu farbigen Dünen – Minimalismus lebt von Reduktion. Die Fotografen unserer Galerie haben vielfältige und gelungene Arbeiten eingereicht. In unserem Fotowettbewerb sind Sie unsere Jury, Sie bestimmen, wer am Ende auf dem Siegertreppchen steht. Ab heute können Sie in der c't Fotografie-Galerie Ihre Stimme abgeben und die einzelnen Bilder bewerten.

Die Bewertungsphase läuft bis zum 2. Januar 2023, 12 Uhr. Jeder registrierte Nutzer kann online teilnehmen. Die von den Galeriemitgliedern ausgewählten zehn bestplatzierten Beiträge finden Sie dann in der Ausgabe 02/23.

Sie haben noch keinen Galerie-Account? Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

(cbr)