Fotowettbewerb "Wasser" – das sind die Sieger

Im c’t-Fotografie-Wettbewerb "Wasser" suchten wir die besten Fotografien rund um das kühle Nass. Ob Wellen, Wasserfälle oder Flussläufe, fallender Regen oder Makro-Aufnahmen von Wassertropfen: Das Thema ist breit gefächert und ließ viel Spielraum für kreative Motive.

Die Galeriemitglieder wählten selbst ihren Gewinner. Auf dem ersten Platz landete analoochjehtooch mit seinem Bild "Waves of Gold", das die abendliche Sonne harmonisch auf sanft anrollenden Wellen reflektiert. Platz 2 geht an MB-PHOTOGRAPHIE66 für das Bild "Es klappert die Mühle", das einen Mühlengraben mit Wassermühle im Eifeldorf Monschau zeigt. Der dritte Platz geht an thofotomas für seine minimalistische Aufnahme "Überwiegend weiss".

Die Redaktion gratuliert den Siegern und allen, die es in die Top 10 geschafft haben. In der nächsten Ausgabe der c’t Fotografie stellen wir die Bilder der zehn Gewinner noch einmal genauer vor.

Alle Aufnahmen der Top Ten finden Sie in unserer Bildergalerie!

(cbr)