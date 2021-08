FrOSCon 2021: Konferenz über Freie- und OpenSource-Software als Online-Event

Schon seit 2006 veranstaltet der Fachbereich Informatik der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit Hilfe des FrOSCon e.V. jährlich die Free and Open Source Software Conference. Dieses Jahr findet die FrOSCon das zweite Mal wegen COVID-19 online als Cloud Edition statt. Der Eintritt ist frei, die spontane Teilnahme im Webbrowser jederzeit auch ohne Registrierung möglich. Das Programm beginnt am Samstag- und Sonntagmorgen jeweils um 9:30, beziehungsweise 10:00 Uhr und geht bis in die frühen Abendstunden. Zur Teilnahme besucht man die Seite https://live.froscon.de/.

Die Livestreams befassen sich mit Freier Software und Open Source. Es wurde auch dieses Jahr ein spannendes Programm, mit vielen Vorträgen und Workshops, für Besucher aller Altersklassen, zusammen gestellt. Zielgruppe sind Menschen, die Freie Software kennenlernen wollen, bereits benutzen oder selbst entwickeln.

Auch für Maker finden sich Themen genug, von der allgemeinen Linux Administration, über IoT, ZigBee, Smarthome, Brot selber backen bis hin zu mechanischen Tastaturen. (caw)