Fraenk: Kunden können weitersurfen, wenn Datenvolumen verbraucht ist

Die Deutsche Telekom lässt Kunden des Mobilfunkangebots Fraenk nun auch nach Verbrauch des Inklusivvolumens weitersurfen. Wie bei vielen traditionellen Mobilfunktarifen wird auch bei Fraenk in Zukunft lediglich die Upload- und Download-Geschwindigkeit gedrosselt, wenn das Datenvolumen aufgebraucht wurde. Zuvor konnten Kunden nach Verbrauch des Inklusivvolumens gar nicht mehr mobil ins Internet, solange sie kein zusätzliches Datenvolumen buchen wollten.

Diese Policy hatte der Deutschen Telekom, die Fraenk betreibt, viel Kritik eingebracht. Die Umstellung sei eine Reaktion auf das Feedback von Kunden und Interessenten, schreibt Betreiber Telekom in einer Pressemitteilung. Gedrosselt wird künftig auf 32 Kbit/s im Download und im Upload, eine marktübliche Geschwindigkeit nach Verbrauch des Inklusivvolumens. Sie genügt etwa, um Nachrichten auf Messengern zu verschicken und zu empfangen.

Die Umstellung betrifft ab dem 1. Februar alle Neu- und Bestandskunden. An den Konditionen von Fraenk ändert sich dabei nichts. Nach wie vor bekommen Kunden für 10 Euro im Monat 4 GByte an LTE-Datenvolumen (25 Mbit/s) im Telekom-Netz. Außerdem sind Flatrates für SMS und Telefonie inbegriffen.

2 GByte für 5 Euro

Weiterhin bietet Fraenk außerdem die Option, zusätzliches Datenvolumen zu buchen, wenn die inkludierten 4 GByte verbraucht wurden. 2 GByte an zusätzlichem Datenvolumen können für 5 Euro nachgebucht werden – laut Telekom ist das bis zu zehnmal im Monat möglich. Nutzer haben also künftig die Wahl, ob sie nach Verbrauch der 4 GByte für 5 Euro noch flott weitersurfen oder sich mit der gedrosselten Geschwindigkeit von 32 Kbit/s in den folgenden Monat retten möchten.

Fraenk ist ein nur online erhältliches Tarifangebot der Deutschen Telekom. Es wird über die dazugehörige App gesteuert, die für Android und iOS zum Download bereitsteht. Gezahlt wird in der Anwendung per PayPal – ein Konto ist erforderlich, wenn man Fraenk nutzen möchte.

