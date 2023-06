Fragen und Antworten zu Vision Pro und visionOS im TNBT-Podcast

Trotz der ausführlichen Präsentation von Vision Pro und visionOS durch Apple in der vergangenen Woche bleiben viele Fragen offen. Etliche Spezifikationen und Details hat der Hersteller noch nicht genannt, weil sich ganz offensichtlich noch Dinge ändern können, schließlich soll der Verkaufsstart des Headsets erst 2024 erfolgen.

Nach dem Hands-on mit Vision Pro in Episode 1 von TNBT – The Next (Big) Thing geht es in der neuen Folge 2 ganz um diese offengebliebenen Fragen. Leo Becker löchert seinen Kollegen Malte Kirchner, der das Headset bereits ausprobieren konnte, mit den Fragen von Hörerinnen und Hörern. Das Spektrum reicht von Motion Sickness und dem Blickwinkel über eine von Apple versteckte Kopfhalterung zur Gewichtsentlastung bis zu Funkschnittstellen und der Rolle des iPhones. Zudem sprechen wir über erste immersive VR-Anwendungen, Audio, die direkte Bedienung von 3D-Elementen per Finger, Warnungen über die Umgebung des Trägers und nicht zuletzt die große Frage, wie gesellschaftsfähig solche Hardware letztlich wohl sein wird.

Neuer Mac & i-Podcast zu Apple Vision und visionOS

1984, 2007, 2023 – Apple Vision Pro tritt in riesige Fußstapfen: Mac und iPhone haben nicht nur Geschichte geschrieben, sondern auch die Art verändert, wie und wo wir Computer verwenden und diese bedienen. visionOS und Apples erstes Extended-Reality-Headset sollen Software nun aus begrenzten Bildschirmen lösen und dreidimensional greifbar machen, die Steuerung der Bedienoberfläche erfolgt vorrangig per Augen-Tracking, Handgesten und Spracheingaben. Der Konzern setzt dafür auf sehr teure Technik und mit iOS-Apps und App Store eine bewährte Basis.

Mac & i begleitet die Apple Vision sowie die Chancen und Probleme von "räumlichem Computing" mit einem neuen Podcast: TNBT – The Next (Big) Thing beleuchtet ab sofort die jüngsten Entwicklungen rund um Apples neue Plattform mitsamt den Auswirkungen auf IT-Branche und Gesellschaft.

TNBT ist in allen großen Podcast-Verzeichnissen zu finden und lässt sich mit Apple Podcasts und Spotify hören oder einfach als RSS-Feed in der Podcast-App der Wahl beziehen. Fragen, Kritik und Anregungen nehmen wir gerne unter podcast@mac-and-i.de entgegen.

(lbe)