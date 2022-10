"Ask Apple": Neues Format für Entwickler

Apple hat ein neues Programm gestartet, mit dem Entwickler schneller mit Antworten versorgt werden sollen. Ask Apple dient laut dem Konzern als "interaktive Fragerunde", erlaubt aber auch individuelle Gespräche. Damit werden Formate, die es bislang nur zur Apple-Entwicklerkonferenz WWDC einmal im Jahr gab, nun häufiger abgehalten. Interessanterweise verwendet Apple dazu nicht nur die eigene Website, sondern will auch Q&A-Sitzungen in Slack abhalten.

Entwickler wollen's wissen

Die erste Ask-Apple-"Folge" ist recht zeitnah geplant: Vom 17. bis 21. Oktober startet die Online-Veranstaltung. Apple nennt das Event explizit eine "fortlaufende Reihe", es wird also noch weitere Termine geben. In welchem Takt diese erfolgen, hat der Konzern bislang nicht durchgegeben. Grundvoraussetzung ist, dass man Mitglied im Apple Developer Program beziehungsweise im Apple Developer Enterprise Program ist. Nur dieser Personengruppe ist eine Anmeldung möglich.

Apple betont, dass es darum geht, Entwicklern "Einblicke, Unterstützung und Feedback" zu geben. "Entwickler:innen, die an Ask Apple teilnehmen, können sich über eine Vielzahl von Themenbereichen informieren." Dazu gehörten das Testen der neuesten Seeds, die Implementierung neuer und aktualisierter Frameworks von der WWDC 2021, die Einführung neuer Funktionen wie Dynamic Island, die Umstellung auf Swift, SwiftUI und Bedienungshilfen sowie die Vorbereitung ihrer Apps auf neue Betriebssystem- und Hardwareversionen. Ask Apple ist kostenlos und die Anmeldung steht allen Mitgliedern der genannten Programme offen.

Apple-Mitarbeiter stehen bereit

Apple zufolge sollen zu Ask Apple verschiedene Mitarbeitergruppen bereitstehen – also nicht nur Experten für die Programmierung. "Evangelist:innen, Ingenieur:innen und Designer:innen" lassen sich ansprechen. Auch eine Vernetzung der Entwickler unter sich ist geplant. "In den Sprechstunden geht es um die Gestaltung und den Vertrieb überzeugender Apps, die die neuesten Technologien und Designs nutzen."

Entwickler könnten um Code-bezogene Unterstützung, Beratung hinsichtlich Design, Anregungen zur Implementierung von Technologien und Frameworks, Ratschläge zur Lösung von Problemen oder Hilfe bezüglich der App Review Guidelines und Vertriebswerkzeuge bitten. "Die Sprechstunden werden in verschiedenen Zeitzonen auf der ganzen Welt und in mehreren Sprachen abgehalten", so Apple weiter.

