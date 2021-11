Framework Laptop: Vorverkauf startet noch 2021 für weitere Länder

Der modulare und auf Reparierbarkeit ausgelegte Laptop von Framework erzeugt derzeit viel Aufsehen, ist aber bislang nur in den USA und Kanada erhältlich. In unserem Interview wollte Framework-Gründer Nirav Patel Ende Oktober noch nicht genauer auf den weiteren Fahrplan eingehen, doch im Firmenblog findet man neuere Informationen: Es sollen noch vor Jahresende Bestellungen aus weiteren Ländern möglich sein. Die Auslieferung wird allerdings erst Anfang 2022 stattfinden.

Europa und Asien im Fokus

Obwohl Framework noch nicht gesagt hat, welche Länder es genau sein werden, dürfte der Fokus auf Europa und Asien liegen. Im Ersatzteil-Webshop findet man schließlich schon seit geraumer Zeit Ersatztastaturen mit europäischen Layouts als "coming soon". Gelistet sind Tastatur für Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Italien und Spanien. In Fernost stehen Südkorea und Taiwan auf der Liste.

Im Blogpost listet Framework am Beispiel Deutschland auch die Anforderungen auf, die die internationale Expansion erfordert. So will das Unternehmen nicht einfach nur eine deutsche Tastatur einbauen und ein passendes Netzteilkabel beilegen, sondern plant auch einen deutschsprachigen Support, der in unserer Zeitzone sitzt. Hinzu kommen diverse rechtliche Anforderung von CE-Zertifkat über lokale Geschäftsbedingungen und Datenschutzanforderungen bis zu hin Zollabwicklungen und Retourenmanagement.

Mehr Information zum Framework Laptop stehen im oben verlinkten Interview. Auch die #heiseshow vom 25.11.2021 drehte sich um das Gerät:

(mue)