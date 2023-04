Fraunhofer-Institut entwirft feinfühligen Greifer für Lebensmittelindustrie

Das Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM hat einen Robotergreifer entwickelt, der fragile Objekte aufnehmen kann, ohne an ihnen einen Schaden anzurichten. Das teilte das Fraunhofer-Institut am Montag mit. Statt auf Pneumatik setzt der Greifer auf einen elektrischen Antrieb. Er kann etwa in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, um empfindliche Waren zu bewegen.

Robotergreifer für empfindliche Waren

Schaumküsse, Eier, Fleischbällchen und Pralinen dürfen in der Lebensmittelindustrie beim automatisierten Handling nicht geschädigt werden. Dem Robotergreifer des Fraunhofer-Instituts soll das gelingen. Er verfügt je nach Anwendung über zwei bis vier Finger aus nachgiebigem, flexiblem Kunststoff.

Die Finger werden dabei nicht etwa pneumatisch bewegt, sondern elektrisch angetrieben. Das sei gegenüber einem pneumatischen Antrieb deutlich energieeffizienter, schreibt das Fraunhofer-Institut in einer Mitteilung. Außerdem lässt sich der Greifer darüber präzise und dynamisch ansteuern, was ein gezieltes Bewegen der Finger ermögliche. Eine Sensorik in den Fingern ermittelt in Abhängigkeit von den Objekten die erforderliche Kraft. So lassen sich auch empfindliche Waren greifen.

Sicheres kollaboratives Arbeiten

Wird der Robotergreifer in der kollaborativen Arbeit mit Menschen eingesetzt, so sollen Schutzzäune überflüssig sein. Der Robotergreifer verfügt dazu über eine sensorbasierte 360-Grad-Umfelderkennung. Die Bewegungsachsen des Greifers werden dabei in der Höhe und Länge überwacht. "Durch dieses Multisensorsystem, bestehend aus Abstands- und Thermografiesensoren, wird die komplette Anordnung aus Cobot und Achsen kollaborativ", sagt Dr. Christina Henke, Abteilungsleiter Scientific Automation am Fraunhofer IEM.

Tests mit dem Robotergreifer seien erfolgreich verlaufen. Nun sucht das Fraunhofer IEM nach Partnern in der Industrie, die den Vertrieb übernehmen wollen.

Der Robotergreifer des Fraunhofer-Instituts soll auf der Hannover Messe vom 17. bis 21. April am Gemeinschaftsstand des Fraunhofer-Instituts in Hannover zu sehen sein.

(olb)