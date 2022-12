Freeform: Apples Whiteboard-App verfügbar

Die App Freeform den Beta-Status verlassen. Sie wurde am Dienstagabend in der finalen Version veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein digitales Whiteboard, mit dem man allein oder im Team an Apple-Geräten Ideen visualisieren kann.

Herzstück von Freeform ist eine weiße, Leinwand genannte Arbeitsfläche. Anders als bei den meisten Notizen-Apps haben die Leinwände keine Grenzen und lassen sich beliebig in alle Richtungen erweitern, indem man Inhalte ergänzt. Kommentare fügt man per Textfeld oder Notizzettel hinzu, zudem gibt es Zeichentools, sodass man per Maus, Finger oder Apple Pencil auf der Leinwand kritzeln kann. Auch steht eine Formenbibliothek für rudimentäre Grafiken bereit.

Freeform funktioniert nicht nur auf dem iPad, sondern auch auf iPhone und Mac. (Bild: Apple)

Neben Fotos finden auch andere Dateitypen aus der Dateien-App oder dem Finder ihren Weg in ein Board, etwa PDFs, Office-Dokumente, Videos, Audioaufnahmen oder Links. Auch lassen sich Texte und Fotos per Kamera einscannen. Filmclips können direkt in einer Vorschau im Board abgespielt werden, ansonsten landet man per Tipp direkt in der Datei. Es ist möglich, Inhalte zu sperren und auf der Leinwand zu fixieren, sodass andere Nutzer diese nicht versehentlich löschen oder verschieben. Eine Arbeitsfläche lässt sich auch als PDF exportieren.

Brainstormen via FaceTime

Bis zu 100 Leute können gleichzeitig an einem Freeform-Dokument arbeiten und einander via Link per iMessage oder Mail einladen. Die Leinwände werden in der iCloud gespeichert und bei allen Teilnehmern synchronisiert. Bei Änderungen erhalten Nutzer Benachrichtigungen. Zudem hat Apple sein Videochatprogramm FaceTime in Freeform integriert, sodass Videokonferenzen aus Freeform heraus gestartet werden können.

Apple hat FaceTime in Freeform integriert, sodass man beim Zusammenarbeiten Videochats starten kann. (Bild: Apple)

Apple hatte Freeform auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni 2022 angekündigt. Die App ist kostenlos und funktioniert auf iPads, iPhones und Macs. Voraussetzung ist iPadOS/iOS 16.2 respektive macOS Ventura 13.1. Momentan können nur Apple-Nutzer mit Freeform scribbeln, eine Version für Windows, Android oder den Browser gibt es derzeit nicht.

(hze)