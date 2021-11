Freenet hebt nach gutem Quartal die Prognose für 2021 an

Der Mobilfunk-Anbieter Freenet wird angesichts eines guten dritten Quartals optimistischer. Das Management erwartet seine Jahresergebnisse nun am oberen Ende der prognostizierten Spannen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Büdelsdorf mit. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet das Management seit der anlässlich der Halbjahreszahlen bereits angehobenen Prognose bei 430 bis 445 Millionen Euro. Im dritten Quartal konnte das operative Ergebnis um 2,1 Prozent auf 117,6 Millionen Euro gesteigert werden.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal aber nur leicht, auf knapp 642 Millionen Euro, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Verglichen mit den ersten neun Monaten im vergangenen Jahr ergibt sich damit aber immer noch ein Rückgang von gut einem Prozent. Freenet begründet das mit den zeitweise coronabedingten Schließungen der Läden im ersten Halbjahr, in denen dann weniger Hardware verkauft werden konnte, Mobiltelefone zum Beispiel. Der Abstand hat sich allerdings etwas verringert: Nach den ersten sechs Monaten des Jahres lag der Umsatz noch 2,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Seit Beginn des dritten Quartals seien alle Mobilcom-debitel- sowie Gravis-Läden wieder geöffnet.

Anfang 2021 hatte Freenet angekündigt, eine höhere Dividende an die Aktionäre auszahlen zu wollen.

(olb)