Freie 3D-Software Blender mit Enterprise-Support von Canonical

Wer Blender im Unternehmen einsetzen will, kann künftig ein Paket mit professionellem Support von Canonical erstehen. Es handelt sich um die LTS-Version der 3D-Software. Canonical betont neben den garantierten Security-Aktualisierungen vor allem den direkten Kundenkontakt bei technischen Fragen von der Infrastruktur bis zur Applikation selbst.

Canonical ist in erster Linie für die Linux-Distribution Ubuntu bekannt, doch das neue Blender-Paket offeriert der Anbieter nicht nur für das freie Betriebssystem, sondern auch für macOS und Windows. Eine Lizenz kostet 500 oder 1000 US-Dollar im Jahr; erstere umfasst telefonischen Support rund um die Uhr an Werktagen, letztere zusätzlich am Wochenende. Auch die Security-Reaktionszeiten sind schneller.

Details zu den Enterprise-Lizenzen finden sich in der Ankündigung. Als freie Software erscheint Blender unter der GPLv2 oder neuer, die jüngste LTS-Version 2.93 erschien Anfang Juni.

(fo)