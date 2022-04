Freitag: Apple mit wichtigen Updates, Tank-Apps mit Spritpreisen im Vergleich

Obwohl die Namensgebung für iOS 15.4.1 und macOS 12.3.1 nur kleine Änderungen vermuten lässt, behebt Apple mit diesen Updates wichtige Bugs, darunter verkürzte Akkulaufzeiten. Auch eine bereits aktiv für Angriffe ausgenutzte Sicherheitslücke wird geschlossen. Tank-Apps können Geld sparen durch den Vergleich von Spritpreisen und Tankstellen. heise online vergleicht vier Apps miteinander und zeigt, was diese Spritsparhelfer können – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Großer Bugfix-Reigen für Apple-Systeme: Der Hersteller hat iOS sowie iPadOS 15.4.1 und macOS 12.3.1 zum Download freigegeben. Auf iPhones soll das Update mögliche Probleme bei der Akkulaufzeit beheben, die mit iOS 15.4 aufgetreten sind. Dazu wurde das Zusammenspiel mit Braille- und Hörgeräten verbessert sowie eine schwere Sicherheitslücke geschlossen. Mit iOS 15.4.1 und macOS 12.3.1 geht Apple Akku- und Display-Probleme an.

Die Preise für Benzin und Diesel sind im März 2022 explodiert. Mittlerweile kosten die Kraftstoffe über 2 Euro pro Liter, was vor allem Pendler trifft. Die gute Nachricht: Mit der passenden Tank-App finden Sie schnell die günstigsten Preise und Tankstellen. heise online stellt vier Apps für iOS und Android vor, und zeigt, was diese Spritsparhelfer können: Kraftstoffpreise vergleichen mit Tank-Apps.

Der Deutsche Computerspielpreis für das beste deutsche Spiel geht in diesem Jahr an ein Weltraumabenteuer. Das Action-Spiel Chorus von Deep Silver Fishlabs aus Hamburg erhielt bei der Verleihung am Donnerstagabend den hoch dotierten Hauptpreis. Damit ist die Jury offenbar zum gleichen Ergebnis gekommen wie die Versuchsspieler heise onlines. Diese bezeichneten es als spektakulärste Weltraumschlacht, die in den letzten Jahren über die Monitore geflimmert ist. Nun wurde das Weltraumabenteuer "Chorus" als bestes Spiel gekürt beim Deutscher Computerspielpreis.

Moore Threads stellt die ersten vollständig chinesischen Grafikkarten vor – von den Logikblöcken innerhalb der GPUs bis hin zur Fertigungstechnik kommen diese Modelle ohne ausländische Zulieferer aus. Die MTT S60 ist eine Gaming-Grafikkarte für Desktop-PCs, die MTT S2000 ein GPU-Rechenbeschleuniger für Server. Nur 1,5 Jahre hat das chinesische Start-up für die Entwicklung benötigt. Zu den Geldgebern gehören chinesische Tech-Riesen. Jetzt sind die ersten komplett chinesischen Grafikkarten von Moore Threads da.

Ein Copyright-Kläger und sein Anwalt müssen den beklagten Unterhaltungskünstler Jerry Seinfeld entschädigen. Nachdem die Klage zurückgewiesen worden war, verlangte Seinfeld die Erstattung seiner Anwaltskosten. Das zuständige Gericht ist dem tatsächlich nähergetreten, aber nur teilweise: Statt fast einer Million US-Dollar bekommt Seinfeld 28.842 Dollar. Das Urteil eröffnet Einblick in die absurde Welt hoch bezahlter US-Anwaltsfirmen, nachdem ein Anwalt Jerry Seinfeld für Copyright-Belästigung entschädigen muss.

Wenn ein Redaktionsbüro urplötzlich einer Pilgerstätte gleicht, ist ein besonderes Testgerät angekommen. "TheA500mini" ist die von Retronerds lang erwartete Mini-Version des 16-Bit-Heimcomputers Amiga und hat 25 Spiele von anno dazumal an Bord, verpackt in einem miniaturisierten Amiga-500-Gehäuse. Ob das in Kürze für 129 Euro erhältliche Amiga-Remake hält, was es verspricht, testen wir in einem ersten "heise spielt Amiga 500" live ab 12 Uhr: Neue, alte Retro-Freundin.

Auch noch wichtig:

Der Auto Club Europa (ACE) sagt, "jeder nicht verbrauchte Liter Sprit leistet seinen Beitrag, den Devisenfluss in Russlands Kriegskasse zu vermindern" und mahnt zu Mäßigung. Deshalb schlägt der ACE ein befristetes Tempolimit von 100 km/h als Signal zum Energiesparen vor.

"Fahrerunterstützungstechnologie" nennt der Verleiher Tier eine Technik, die er gerade entwickelt. Klarer Fall von Euphemismus: Tier will E-Stehrollerrabauken überwachen.

"Change the Code, not the climate" fordert Greenpeace in einer Kampagne von den Bitcoin-Entwicklern. Man solle sich vom Stromfresser Mining verabschieden: Bitcoin soll seinen Code klimafreundlich machen.

(fds)