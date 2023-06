Freitag: China weitet US-Spionage aus, Diebstahl-Boom bei Hyundai- & Kia-Autos

Elektronische Kommunikation von US-Militärs und -Diensten ist auch auf Kuba empfangbar. Nach Russland soll China eine große Abhörstation bekommen, so das Wall Street Journal. Das erinnert an die Kuba-Krise der 60er-Jahre, als die Welt kurz vor einem Atomkrieg stand. Derweil wird eine TikTok-Challenge zum öffentlichen Ärgernis. New York ist weitere Stadt der USA, die zu einfach zu klauende Autos der koreanischen Hersteller Hyundai und Kia beklagt. Eine fehlende oder einfach auszuhebelnde Wegfahrsperre habe zu deutlich mehr Diebstählen dieser Fahrzeuge geführt. Zwar ist Künstliche Intelligenz in aller Munde, aber Apple-CEO Cook bleibt ein Skeptiker. Trotzdem kommen mit iOS 17 und macOS 14 neue KI-Funktionen ins Betriebssystem, unter anderem mit Transformer-Modellen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Die Volksrepublik China zahlt Milliarden Dollar an Kuba, um dort eine große Abhörbasis errichten zu dürfen. Das berichtet das Wall Street Journal (WSJ). Konteradmiral i.R. John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, bezeichnet den Zeitungsbericht allerdings als "nicht genau", stellt ihn aber auch nicht gänzlich in Abrede. Kuba liegt so nahe an den USA, dass von dort aus drahtlose elektronische Kommunikation in den südöstlichen USA empfangen werden kann. Alleine in Florida gibt es über 20 US-Militärbasen, nicht zuletzt das Zentralkommando der Kriegsmarineinfanterie: China baut laut WSJ Spionagebasis auf Kuba.

Die Stadt New York verklagt die Hyundai Motor Company und die Kia Corporation, da die beiden südkoreanischen Autohersteller ihre Fahrzeuge nicht ausreichend vor Diebstählen schützen und dadurch öffentliches Ärgernis verursachen würden. Im Jahresvergleich sind die Diebstähle der Autos von Hyundai und Kia um mehr als das Sechsfache angestiegen. Einer der Gründe dafür dürfte eine TikTok-Challenge sein, nachdem Sicherheitsforscher aufgedeckt hatten, dass die elektronische Wegfahrsperre in Autos der beiden Marken mit einfachen Mitteln umgangen werden kann: New York City verklagt Hyundai und Kia aufgrund massiv steigender Autodiebstähle.

Künstliche Intelligenz? Große Sprachmodelle? ChatGPT? Bildgeneratoren? War da was? Als Betrachter der WWDC-Keynote mit Apple-Boss Tim Cook Anfang der Woche bekam man das Gefühl, dass die KI-Revolution, die gerade über das Silicon Valley (und den Rest der Welt) hinwegrollt, Apple nicht wirklich zu interessieren scheint. Der Konzern verwendet lieber technischere Begriffe wie "Maschinelles Lernen" (ML) und betont, dass die Neural-Engine für ML-Anwendungen im neuen M2-Ultra-SoC noch flotter geworden ist. Ob Apple selbst an einem Konkurrenten für Bing Chat, ChatGPT, Bard und Co. arbeitet, verrät der Konzern nicht: Apples Tim Cook mahnt weiter zur Vorsicht mit KI.

Die E3 ist am Ende, doch die Parade der Trailer-Shows geht weiter. Gaming-Papst Geoff Keighley eröffnete sein Summer Game Fest am Donnerstagabend vor einem Live-Publikum. Neben dem Auftritt bekannter Größen wie "Alan Wake 2", "Mortal Kombat 1" oder "Final Fantasy VII: Rebirth" gab es auch einige Neuankündigungen mit großen Namen – darunter der Metroidvania-Plattformer "Prince of Persia The Lost Crown" und ein "Star Trek"-Strategiespiel. In den kommenden Tagen sind weitere Events geplant, darunter die GamesRadars Future Games Show sowie die Veranstaltungen von Microsoft mit großem Xbox- und Bethesda-Showcase und von Ubisoft: Die Highlights vom Summer Game Fest mit "Star Trek", "Mortal Kombat", "Alan Wake 2".

Einer der herausragenden Titel des Summer Game Fests ist "Prince of Persia: The Lost Crown", den Ubisoft als weiteren Ableger der Kult-Reihe auf den Markt bringt. Der neue Teil wird ein Sidescroller im Metroidvania-Stil, kündigte der französische Publisher an. Ein dazu veröffentlichter Trailer zeigt, dass Ubisoft sich für einen Comic-Grafikstil entschieden hat. Die Hauptfigur rennt in einer 2D-Welt Wände entlang, hüpft über Abgründe und schnetzelt sich durch Gegner. Der titelgebende Prinz wurde offenbar entführt und in ein "verbotenes Land" gebracht. Der Protagonist Sargon versucht, ihn zu retten: Ubisoft bringt Kult-Reihe zurück mit "Prince of Persia: The Lost Crown".

