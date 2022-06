Freitag: Elon Musks Twitter-Pläne, indische Polizei als Hacker gegen Aktivisten

Obwohl die Übernahme von Twitter durch Elon Musk noch längst nicht in trockenen Tüchern ist, hat sich der reichste Mann der Welt den Mitarbeitern der Plattform in einer Videokonferenz gestellt. Dabei verriet er einige Pläne für Twitter unter seiner Ägide. Derweil werden Musk sowie Tesla und SpaceX als seine Unternehmen von einem Dogecoin-Investor mit massiven Verlusten verklagt. Die Kryptowährung sei Teil eines illegalen Schneeballsystems und Musk habe die Preise bewusst beeinflusst. Illegale Machenschaften werden auch der indischen Polizei vorgeworfen, denn diese hat offenbar Beweismittel auf Computern gefälscht, um Aktivisten festzunehmen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Tech-Milliardär Elon Musk will nach einer Twitter-Übernahme auch bei der Produktentwicklung der Plattform mitmischen. Unter den Produktideen, die Musk am Donnerstag im Gespräch mit Twitter-Beschäftigten nannte, war etwa für die heute kostenlose Verifizierung der Nutzer Geld zu nehmen. Auch bekräftigte er die Absicht, gegen automatisierte Bot-Accounts anzukämpfen. Zu den Vorstellungen für Musks Twitter gehören eine Milliarde Nutzer und Mitspracherecht bei Twitter-Funktionen.

Ein ganz anderes Thema für Elon Musk sind Kryptowährungen. Hier werden der Milliardär und seine Unternehmen Tesla und SpaceX nun von einem US-Anleger wegen erlittener Verluste mit dem Krypto-Spekulationsobjekt Dogecoin verklagt. In der Klageschrift wirft der Investor Musk und seinen Firmen vor, Teil eines illegalen Schneeballsystems zu sein, das den Dogecoin-Preis hochgetrieben und dann abstürzen lassen habe. Er strebt eine Sammelklage für alle an, die Geld mit Dogecoins verzockt haben: Dogecoin-Investor verklagt Elon Musk wegen angeblichen Schneeballsystems.

In Indien hat die Polizei mutmaßlich gefälschte Beweise auf Computern von zwei Aktivisten platziert und diese dann als Grundlage für Festnahmen vorgebracht. Das berichtet ein US-Magazin unter Berufung auf Analysen der Computer und Daten eines Mail-Providers. Im Zuge der Angriffe seien E-Mail-Adressen der beiden und eines weiteren Aktivisten kompromittiert worden. Eine bei diesem Hack dort hinterlegte Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse konnte demnach direkt zur Polizei zurückverfolgt worden: Gefälschte Beweise und Hackerangriff in Indien – Verbindung zur Polizei gefunden.

Microsoft-Gründer Bill Gates hält gar nichts von NFTs und Kryptowährungen. "Ganz offensichtlich werden teure digitale Bilder von Affen die Lage der Welt immens verbessern", sagte er bei einer US-Konferenz in sarkastischer Anspielung auf die NFT-Kollektion Bored Ape Yacht Club (BAYC). Seiner Ansicht nach basiere der Wert von NFTs "zu 100 Prozent auf der Greater-Fool-Theorie": NFT-Markt basiert zu 100 Prozent auf dem Prinzip des größeren Deppen, meint Bill Gates.

Drei der mächtigsten Influencer Chinas haben fast über Nacht ihren erhobenen Status eingebüßt. Der Vorfall zeigt, dass Peking den Social-Media-Bereich zukünftig stärker unter Kontrolle bringen will, auch wenn dies ein Milliardengeschäft zerstören könnte. So verschwand kürzlich ein Livestreamer mit über 60 Millionen Followern von der Bildfläche, nachdem auf der zu Alibaba gehörenden E-Commerce-Plattform Taobao abrupt ein Stream unterbrochen wurde, als ein Eiscreme-Dessert in Panzerform auf dem Bildschirm erschienen war – einen Tag vor dem Jahrestag des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Seitdem hat er weder gestreamt noch in den chinesischen sozialen Medien gepostet: Wie China seine größten Influencer verstummen lässt.

Sonos verschickt manche Bestellungen in den USA aktuell offenbar mehrfach. Es wird von mehreren solchen Fällen berichtet, aber einer sticht heraus: Ein Kunde habe jedes bestellte Sonos-Produkt sechsfach erhalten. Eigentlich habe er fünf verschiedene Sonos-Produkte geordert. Weil Sonos aber jedes der Produkte in sechsfacher Ausführung verschickte, müsse er jetzt Lagerplatz für insgesamt 30 Sonos-Pakete finden. Sonos hat das allgemeine Versandproblem bestätigt, ohne Details zu den Hintergründen zu nennen: Sonos flutet Kunden mit unbestellten Paketen.

