Freitag: Frankreichs Überwachungspläne, Twitter-Klage gegen Meta wegen Threads

Nach einer geplanten Justizreform könnten Behörden gezielt Kamera, Mikrofon und GPS einzelner Mobilgeräte von Verdächtigen überwachen. Bürgerrechtler warnen vor Missbrauch, denn die Anforderungen an eine solche Überwachung seien zu unklar definiert. In den USA sollen ehemalige Twitter-Mitarbeiter Geschäftsgeheimnisse zu Meta mitgenommen haben, zürnt Twitters Anwalt. Er droht Meta mit einer Klage, nachdem der Facebook-Konzern mit Threads gerade eine Twitter-Alternative eingeführt hat. In den ersten Stunden haben sich Millionen bei Threads angemeldet. In Deutschland ist sie nicht verfügbar, man kommt aber trotzdem rein – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Anzeige

Frankreichs Polizeibehörden könnten schon bald die Möglichkeit haben, verdächtigte Personen über deren Mobilgeräte zu überwachen. Im Rahmen einer größeren Justizreform soll Ermittlern erlaubt werden, gezielt GPS, Kamera und Mikrofon von Smartphones, Laptops und anderen Mobilgeräten, etwa in Autos, aus der Ferne zu aktivieren und zu überwachen. Bürgerrechtsorganisationen befürchten einen Überwachungsstaat und warnen vor potenziellem Missbrauch dieser polizeilichen Möglichkeiten. Der Senat Frankreichs hat eine frühere Version der Justizreform bereits abgesegnet, aber das Parlament muss das Gesetz nach ergänzenden Einschränkungen noch verabschieden: Frankreich will die polizeiliche Überwachung von Handys und Laptops erlauben.

Der Marktauftritt des Twitter-Konkurrenten Threads aus dem Hause Meta Platforms verärgert Twitter. Flugs droht Twitter in einem Schreiben an Meta-Chef Mark Zuckerberg eine Klage an und verlangt die Sicherung von Beweisen. Der Vorwurf: Meta habe sich für den Aufbau des neuen Instagram-Dienstes Threads "systematisch, willentlich und rechtswidrig Geschäftsgeheimnisse und andere Immaterialgüter Twitters" angeeignet. Die Forderung: Hört auf damit, sonst klagen wir Euch! Meta soll dutzende ehemalige Twitter-Mitarbeiter eingestellt haben, nachdem Elon Musk seit der Übernahme Twitters etwa 80 Prozent der einstigen Belegschaft gefeuert hat: Twitter droht Meta mit Klage wegen Threads.

Der gestrige Start des Twitter-Konkurrenten dürfte Musk nicht gefallen haben. Threads von Meta hat innerhalb weniger Stunden mehr als 10 Millionen Nutzer und Nutzerinnen angelockt und ist inzwischen sicher die größte Twitter-Alternative. Dabei ist die App auch laut Instagram-Chef Adam Mosseri überhaupt nicht fertig. Seine häufigste Antwort auf Fragen zu erwünschten Funktionen ist, dass das "auf der Liste" stünde. Zur Einführung ist die App in 100 Staaten verfügbar, die EU bleibt wegen "regulatorischer Hürden" aber bislang außen vor. Trotzdem kann man sie auch hierzulande ausprobieren. Unter Android lädt man dazu die APK-Datei aus dem Internet und installiert Threads von Meta: So funktioniert die jetzt schon größte Twitter-Alternative.

Der Fach- und Arbeitskräftemangel bleibt in der EU weiter akut und wird sich in verschiedenen Branchen und Berufen auf allen Qualifikationsniveaus voraussichtlich weiter verschärfen. Besonders stark betroffen waren 2022 bereits die Bereiche MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und dabei vor allem Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), das Baugewerbe und das Gesundheitswesen. Die angespannte Situation ist unter anderem auf den notwendigen Ersatz von Arbeitskräften zurückzuführen, die in den Ruhestand gehen. Im MINT-Bereich sei der Mangel an Arbeitskräften mit spezifischen Fachkompetenzen ein wichtiger Faktor, so die EU-Kommission: Der Green Deal treibt den Fachkräftemangel an.

Um die Fachkompetenzen insbesondere im IT-Bereich zu verbessern, wird nächstes Jahr in Niedersachsen Informatik als Pflichtfach eingeführt. Doch in dem Land fehlt es weiterhin an Informatik-Lehrkräften, sodass auch viele fachfremde Lehrkräfte im kommenden Schuljahr Informatik unterrichten werden. Zudem würden auch noch nicht genügend Lehrkräfte eine Weiterbildung für den Informatik-Unterricht absolvieren. Das war bereits vorab bekannt. Deshalb habe man früh damit begonnen, Fortbildungen für den fachfremden Unterricht anzubieten: Niedersachsen führt Pflichtfach Informatik mit fachfremden Lehrkräften ein.

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen. Umfragen immer laden Umfrage jetzt laden

Auch noch wichtig:

(fds)