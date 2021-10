Freitag: Intel-Fabs, Cloud-Urteil, Windows-11-Tricks, Elektro-Seat & Twitch-Gau

Intel sagt Nein zum Brexit. Großbritannien ist nach dem EU-Austritt kein möglicher Standort mehr für neue Chip-Fabriken. Aus der EU liegen Intel aber bereits zahlreiche Vorschläge und Angebote vor. Ein einzelnes Urteil zum US-Copyright beruhigt dagegen Dienstleister wie Cloudflare. Demnach haftet ein Content Delivery Network nicht für eventuell geklaute Fotos auf Webseiten – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Vor dem Brexit war Großbritannien möglicher Standort für eine neue Intel-Fabrik. Nach dem Austritt aus der Europäischen Union ist solch eine Investition auf der Insel aber kein Thema mehr. Stattdessen fokussiert sich der CPU-Marktführer für seine Milliardeninvestitionen in neue Halbleiterwerke auf die EU. Intel darf hier aus 70 vorgeschlagenen Standorten in 10 EU-Ländern wählen, nachdem der Brexit Intel vertreibt und eine Chip-Fabrik in Großbritannien kein Thema mehr ist.

Vorerst kein Thema mehr ist auch die Haftung des Internet-Dienstleisters Cloudflare, nachdem Webseitenbetreiber Copyright an Fotos verletzt und dabei für ihre Webseiten Cloudflare-Dienste in Anspruch genommen haben. Ein US-Bundesbezirksgericht hat entschieden, dass die Kläger keinerlei Beweise vorgebracht hatten, wonach der durch Cloudflare-Dienste beschleunigte Zugriff auf die fraglichen Webseiten das Ausmaß der Copyright-Verletzung verschlimmere. Damit haftet das Content Delivery Network nicht für Fotos auf Webseiten.

Lesen Sie auch US-Staaten können ungestraft Copyright missachten

Auf seiner eigenen Support-Website zeigt Microsoft hingegen, wie man die Systemanforderungen für Windows 11 umgehen kann. Damit lässt sich das neue Betriebssystem auf Maschinen installieren, die hinsichtlich CPU-Kompatibilität und TPM 2.0 ungeeignet sind. Gleichzeitig warnt der Support aber davor, das in die Tat umzusetzen. Hilfreich ist es trotzdem, dass Microsoft Tricks zeigt zur Umgehung der Windows-11-Anforderungen.

Auch wenn Windows 11 als Gratis-Upgrade attraktiv ist, sollten Besitzer eines Gaming-PCs mit einer Ryzen-CPU von AMD noch etwas warten mit dem Umstieg. AMDs Ryzen-Prozessoren für Notebooks und Desktop-PCs laufen derzeit unter Windows 11 langsamer als mit Windows 10. Durch fehlerhafte Nutzung des integrierten Level-3-Cache können in Spielen die Bildraten um bis zu 15 Prozent sinken. In Anwendungen sind die Leistungseinbußen mit AMD-Ryzen-Prozessoren unter Windows 11 deutlich geringer.

Leistungseinbußen müssen bei der Seat-Submarke Cupra nicht befürchtet werden, denn damit bietet die VW-Tochter besonders kräftige Autos mit einem eigenen Image. Stück für Stück soll Cupra nun zu einem E-Auto-Anbieter werden. Mit dem Born bringt Cupra ein Elektroauto auf den Markt, dass trotz aller Gleichnis mit dem VW ID.3 eigene Akzente setzen soll. Das gelingt im Rahmen dessen, was innerhalb des Baukastens eben möglich ist, wie das Elektroauto Cupra Born als flotter VW-ID.3-Ableger im Fahrbericht zeigt.

Bild 1 von 6 Cupra Born außen (6 Bilder) Der Cupra Born teilt sich unverkennbar ...



Man könnte sagen, das riesige Twitch-Datenleck komme für den Streaming-Dienst zur Unzeit. Andererseits: Unzeit ist bei der Amazon-Tochter zur Regel geworden. Seit Monaten, eigentlich seit Jahren macht der führende Anbieter von Videostreams vorwiegend Negativ-Schlagzeilen. Es geht um Internet-Stars, die sich eine neue Plattform suchen, um fehlenden Schutz vor Copyright-Claims, um grassierenden Hass oder ums Swatting, bei dem Streamern live die Polizei auf den Hals gehetzt wird. Nun stehen über 100 GByte an internen Daten im Netz: Die Twitch-Leaks sind ein lila Super-GAU.

Auch noch wichtig:

Einen eigenen Satellitenschwarm zur Anbindung von IoT-Geräten wollte das niederländische Start-up Hiber aufbauen. Daraus wird nichts. Von bislang vier gestarteten Satelliten sind zwei kaputt und zwei haben Schwierigkeiten. Nun will sich Hiber bei anderen Satelliten einmieten.

Intelligente Toiletten analysieren automatisch Exkremente auf Gesundheits- und Ernährungsparameter und erkennen den Nutzer: Smarte Toiletten machen den Gesundheitscheck – per Kotprobe und Analscan.

In die Verhandlungen über eine Ampel-Koalition nimmt Cem Özdemir von den Grünen die Forderung nach einem Ausstieg aus fossil angetriebenen Autos mit: Özdemir hält an Tempolimit und Enddatum für Verbrenner fest.

5G soll die Internetnutzung unterwegs deutlich verbessern. Der Ausbau der Netzbetreiber läuft auf Hochtouren, doch wohin mit all den nötigen Antennen? Mit Laterne oder Litfaßsäule erproben Mobilfunker neue Antennenstandorte.

(fds)