Freitag: Microsoft mit Teams-Preisoptionen, Google zeigt faltbares Pixel Fold

Teams soll bekanntlich aus den Office-Paketen herausgelöst werden. Grund ist Slacks Wettbewerbsbeschwerde bei der EU. Mit unterschiedlichen Preisen für Office mit oder ohne Teams will Microsoft ein Bußgeld wie beim Internet Explorer vermeiden. Derweil hat Google sein Pixel Fold angekündigt. Einzelheiten zum neuen Falt-Smartphone werden für die Google I/O nächste Woche versprochen. Jetzt gibt es vorerst nur ein schickes Render-Video. Die Chefs von Alphabet, Microsoft, OpenAI und Anthropic mussten hingegen ins Weiße Haus zu einer Lektion. Das Thema von Joe Biden war Verantwortung für KI – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Microsoft wird offenbar die Videokonferenz- und Messaging-Software Teams aus dem hauseigenen Office-Paket herauslösen und dabei unterschiedliche Preise verlangen, wenn Teams optional doch enthalten sein soll. Damit soll eine kartellrechtliche Untersuchung durch die Europäische Kommission verhindert werden. Diese Pläne seien eine Reaktion auf die Beschwerde des Konkurrenten Slack, der die Einbindung von Teams in die Microsoft-365-Dienste für unzulässig hält. Künftig sollen Käufer von Microsofts Office entscheiden können, ob Teams enthalten sein soll, heißt es weiter. Danach würden sich dann die Preise richten: Microsoft plant angeblich verschiedene Preise für Office, mit oder ohne Teams.

Google hat die Gerüchte um das erste faltbare Smartphone des Konzerns bestätigt. Das Pixel Fold wird auf der Google I/O 2023 am 10. Mai offiziell vorgestellt. Dann werden auch technische Details erwartet, denn jetzt hat Google lediglich ein kurzes, computergeneriertes Video veröffentlicht. Dieses zeigt das Handy aus verschiedenen Perspektiven und wie es sich öffnet und schließt. Zuvor war bereits berichtet worden, dass Google das Pixel Fold vor allem mit seinem besonders robusten Scharnier bewerben will. Das Handy soll im Sommer auf den Markt kommen und über 1700 US-Dollar kosten: Google kündigt Pixel Fold offiziell an, aber Falt-Smartphone noch ohne Details.

Das Weiße Haus verstärkt den Druck auf amerikanische Anbieter "künstlicher Intelligenz" (KI), diese verantwortungsbewusst einzusetzen. Am Donnerstag waren dort vier Spitzenmanager vorgeladen: Sam Altman, CEO bei OpenAI, Dario Amodei, CEO bei Anthropic, Satya Nadella, CEO bei Microsoft und Sundar Pichai, CEO bei Google und Alphabet. Sie trafen auf US-Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris, Wirtschaftsministerin Gina Raimondo und eine Phalanx hochrangiger Mitarbeiter Bidens. Die Tech-Manager mussten sich "Bedenken über die mit KI verbundenen Risiken" anhören: Weißes Haus mahnt Spitzenmanager wegen riskanter künstlicher Intelligenz.

Noch nie konnte Apple so viele Smartphones in einem März-Quartal absetzen wie diesmal. Gleichzeitig geht allerdings der Konzernumsatz zurück, zuletzt um drei Prozent. Der Betriebsgewinn ist um 5,5 Prozent gefallen, der Reingewinn um 3,4 Prozent. Die Werte wurden mit Spannung erwartet, nachdem der Konzern ein schlechtes Weihnachtsquartal 2022 abgeliefert hatte, das von Produktionsproblemen bei iPhone 14 Pro und 14 Pro Max geprägt war. Genau hier gibt es nun positive Nachrichten: Apple konnte augenscheinlich Verkäufe ins Frühjahr 2023 verlagern und hat daher noch nie so viele Smartphones in einem März-Quartal abgesetzt wie diesmal. Doch einmal mehr ist der Mac das Sorgenkind bei den Apple-Zahlen: Umsatz sinkt, Gewinn sinkt schneller.

Auch Qualcomm hat seine Quartalszahlen vorgelegt und diese könnten ebenfalls besser sein. Der Umsatz fiel im Jahresabstand um 17 Prozent. Fast halbiert haben sich operativer Cashflow, Betriebsgewinn und Vorsteuergewinn. Wenig besser erging es dem Nettoergebnis, das um 42 Prozent eingebrochen ist. Am Donnerstag haben Qualcomm-Aktien mehr als 5,5 Prozent nachgegeben. Das liegt auch am Ausblick, der weiteres Schrumpfen ankündigt. Nur Automotiv-Umsätze wachsen, machen aber einen relativ kleinen Teil des Konzernumsatzes aus: Beschleunigter Umsatz- und Gewinneinbruch bei Qualcomm.

Die Gebäude-Automatisierung ist endgültig im privaten Zuhause angekommen: Rollläden öffnen und schließen von selbst, Helligkeitssensoren bestimmen, wann das Licht angeht, und Bewegungsmelder kommunizieren mit den Heizkörpern. All die Sensoren generieren teils personenbezogene Daten, die gespeichert und verarbeitet werden. In der Summe lässt sich daraus eine Menge schließen, was datenschutzrechtliche Fragen aufwirft. Darüber sprechen wir im c't-Datenschutz-Podcast. Wo welche Daten anfallen können, wie sie gespeichert werden und welche Rechtsgrundlagen der DSGVO eine Verarbeitung rechtfertigen könnte, erläutern wir in der Auslegungssache 85: Smart Sweet Home.

Auch noch wichtig:

