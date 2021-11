Freitag: Raketenstart-Aufschub und Kopfgeld auf Hacker, aber Intel trumpft auf

Während der Start der SpaceX-Rakete, die einen deutschen Astronauten und die Crew zur ISS bringen soll, aus mehreren Gründen von der NASA erneut verschoben wurde, scheint die US-Regierung nicht mehr länger warten zu wollen. Die Suche nach den Hackern, die die größte Benzin-Pipeline der USA im Mai angegriffen hatten, soll nun durch die Aussetzung eines Kopfgeldes beschleunigt werden – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der Start des deutschen Astronauten Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation ISS ist nochmals verschoben worden. Der 51-jährige Saarländer soll nun frühestens am Montag, dem 8. November gemeinsam mit drei NASA-Kollegen abheben. Eine endgültige Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen. Neben dem Wetter gibt es noch andere Bedenken, die zur erneuten Verschiebung des Starts des deutschen Astronauten zur ISS geführt haben.

Keinen Aufschub duldet die US-Regierung offenbar mehr bei der Suche nach den Hackern, die für den Angriff auf die größte Benzin-Pipeline der USA im Mai verantwortlich gemacht werden. Jetzt hat das US-Außenministerium eine hohe Belohnung ausgesetzt für Informationen, um Führungsfiguren der internationalen Hackergruppe DarkSide zu identifizieren oder aufzuspüren. Ein halbes Jahr nach dem Angriff auf die Colonial Pipeline loben die USA eine Millionen-Belohnung für Hinweise auf die Hacker aus.

Als Belohnung gibt es für Intels Core i9-12900K der Baureihe Alder Lake-S die Krone in vielen Benchmarks. Nach etlichen 14-Nanometer-Aufgüssen setzen die neuen Prozessoren als erste Desktop-Serie auf 10-nm-Strukturen. Dazu nutzt Intel erstmals in der x86-Desktopwelt einen Hybrid-Aufbau mit großen, performanten Kernen sowie kleineren, langsameren, aber effizienteren Kernen. Damit ist der Core i9-12900K im Test vielfach schneller als AMD, erkauft sich den Vorsprung allerdings mit hoher Leistungsaufnahme: mit der Brechstange an AMDs Ryzen 9 5950X vorbei.

Viele Kerne nutzen wenig im Internet, wenn das Surfen durch ständige Cookie-Warnungen gebremst wird. Künftig sollen Verbraucher aber ihre Einwilligung in das Setzen von Cookies durch Webseitenbetreiber und damit verknüpfte Datenverarbeitungen verwalten können. Beobachter erhoffen sich davon deutlich weniger Cookie-Hinweise. Experten sind größtenteils skeptischer, ob durch das neue Datenschutzgesetz die Erlösung von der Cookie-Banner-Flut naht.

Die E.On-Tochter Avacon will in einem Praxistest herausfinden, wie viel Wasserstoff das deutsche Erdgasnetz verträgt. Dabei soll die Beimischung von Wasserstoff schrittweise auf bis zu 20 Prozent erhöht werdenen. Derzeit sind nur 5 Prozent zugelassen. Der Wasserstoff dazu stammt aus Erdgas, das unter energetischen Verlusten von 30 bis 40 Prozent in Wasserstoff umgewandelt wird, um ihn anschließend wieder in ein Erdgasnetz einzuspeisen. Dazu der Kommentar: Wasserstoff im Erdgasnetz ist sinnlos, denn für eine effiziente Nutzung ist das der falsche Weg.

Auch noch wichtig:

Der Fitnessgeräte-Hersteller Peloton steigert seinen Umsatz, aber auch die Verluste. Da Peloton aufgrund des Endes des Corona-Booms seine Jahresziele drastisch kürzt, stürzt die Aktie ab.

Der Verkehr ist der einzige Sektor mit seit 1990 ungebremster Treibhausgas-Emission. Das Umweltbundesamt macht Vorschläge, wie massiv nachgesteuert werden kann: höhere Spritpreise mit sozialem Ausgleich zum Klimaschutz.

Heute vor genau 35 Jahren wurde bei der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) .de als länderspezifische Top-Level-Domain für die Bundesrepublik Deutschland eingetragen.

(fds)