Freitag: Reddit Talk verstummt, NASA simuliert neues Weltraumteleskop

Erst 2021 eingeführt, wird die Audio-Funktion Reddit Talk am 21. März abgeschaltet. Grund sei das Ende des für Talk genutzten Audio-Dienstleisters. Doch das Interesse an Audio-Chat-Funktionen hat insgesamt nachgelassen, sogar beim damaligen Trendsetter Clubhouse. Neu ist hingegen ein weiteres großes Weltraumteleskop, das die NASA in vier Jahren ins All schicken will. Bereits jetzt werden die Astronomieforscher anhand riesiger Simulationen darauf vorbereitet, denn die zu erwartenden Daten dürften ein Vielfaches der von Hubble- oder James-Webb-Teleskope umfassen. Hierzulande meldeten gestern Tausende Anwender Probleme sowohl bei TikTok als auch Instagram. Statt Videos waren bei TikTok für einige Zeit nur Standbilder zu sehen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Reddit Talk wird am 21. März 2023 eingestellt. Die Foren- und Kommunikations-Plattform hatte die Audio-Chat-Funktion erst 2021 auf dem Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie eingeführt, im Zuge des damaligen Erfolges von Clubhouse. Doch nach weniger als zwei Jahren ist bereits Schluss mit Reddit Talk. Diese Woche verkündete Reddit, dass Talk abgeschaltet wird, weil der externe Audio-Dienstleister seinen Betrieb einstellt. Es hätte signifikante Ressourcen erfordert, um Reddit Talk fortzuführen. Allerdings scheint der Hype um Audio-Chat-Funktionen ohnehin vorbei: Clubhouse-Klon Reddit Talk wird noch diesen Monat eingestellt.

Vier Jahre vor dem geplanten Start des Nancy Grace Roman Space Telescopes der NASA haben Forschungsgruppen simuliert, was für Aufnahmen das mit Spannung erwartete Weltraumteleskop liefern dürfte. Die simulierte Aufnahme enthält 33 Millionen Galaxien sowie 200.000 Sterne und soll es Forschern und Forscherinnen ermöglichen, die Arbeit mit dem Instrument und dessen Daten vorzubereiten. Zusammen mit einer weiteren Simulation des Weltraumteleskops machen die neuen Daten deutlich, wie leistungsfähig das Weltraumteleskop werden dürfte: Simulationen zeigen Leistungsfähigkeit von künftigem NASA-Weltraumteleskop.

TikTok hatte am Donnerstag mit einer Störung zu kämpfen. Bei betroffenen App-Nutzern war von den Clips nur ein Standbild zu sehen, dazu kam der Hinweis: "Dieses Video konnte nicht abgespielt werden." Nach rund eineinhalb Stunden liefen die Videos wieder. Ein TikTok-Sprecher verwies auf "technische Probleme". Dieselbe Begründung verwendete Instagram für die nur wenige Stunden zuvor ebenfalls von Störungen betroffenen Konkurrenz-App. Bei Instagram wurden allerdings weniger Ausfälle gemeldet: Störungen bei Instagram und TikTok – Standbilder statt Videos.

Nach einer ganzen Serie von Hass-Nachrichten über prominente Politiker ist ein 41 Jahre alter Mann zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Mann hatte unter anderem Bundespolitikerinnen im Internet als "fettes Stück Scheiße" oder "Gegenmittel von Viagra" verunglimpft. Besonders oft hatte er sich in der Coronakrise an dem damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn abgearbeitet und auch zu Straftaten gegen den CDU-Politiker aufgehetzt. "Gilt die Maskenpflicht auch im Viehwaggon nach Auschwitz?", lautete ein weiteres Posting des Mannes. Jetzt wurde er verurteilt zu einer Geldstrafe für Hasskommentare über Bundespolitiker im Internet.

Das Datenschutzrecht führt in kaum einem anderen Gebiet zu so viel Unsicherheit wie beim Aufnehmen und Veröffentlichen von Fotos oder Videos. Die juristische Situation ist komplex, weil hier viele Rechtsgebiete tangiert sind. Einerseits schützen Persönlichkeitsrechte und der Datenschutz die Betroffenen. Andererseits gewährt in Deutschland unter anderem das Kunsturheberrecht gewisse Spielräume. Viele Gründe, diese Thematik im c't-Datenschutz-Podcast zu sortieren und Tipps für den Alltag herauszuarbeiten. Kompetent zur Seite steht ihnen dabei eine Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht, die dieses Gebiet mit ihrer besonderen Expertise im Datenschutzrecht verbindet – in der Auslegungssache 81: Fotos, Videos und der Datenschutz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Auch noch wichtig:

(fds)