Freitag: Sony spielt mit Virtual Reality, Google vereint Duo und Meet

Da die Spielemesse E3 wieder einmal abgesagt wurde, gibt es eine ganze Reihe von Streaming-Events der Spieleentwickler und Konsolenanbieter. Den Anfang macht Sony, das etliche neue und speziell für Virtual Reality aufbereitete Titel angekündigt hat. Verwirrung ist nichts Neues für Google, hat der Konzern doch eine wechselhafte Historie vor allem bei seinen Messenger-Diensten. Wir betrachten die Vereinigung von Google Duo und Meet mit einem Blick in die Vergangenheit. Der chinesische Konzern Geely bereitet dagegen die Zukunft vor und hat die ersten Satelliten zur Unterstützung autonomer Autos in den Orbit geschickt – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

In Abwesenheit einer konzertierten Veranstaltung wie der E3 eröffnete Sony in der vergangenen Nacht die Saison der großen Streaming-Events. Überraschungen gab es im "State of Play"-Stream nicht wirklich. Neben Trailern und Infos zu "Horizon Call of the Mountain" oder dem stimmungsvollen SciFi-Katzenabenteuer "Stray" wurde das Remake zu "Resident Evil 4" offiziell angekündigt. Der aufpolierte Horror-Klassiker bekommt auch auf der Playstation 5 Virtual-Reality-Unterstützung für Playstation VR2: Sony zeigt PSVR2-Szenen, "Resident Evil 4"-Remake und "Final Fantasy XVI"

Das Chaos bei Googles Messaging-Dienst geht weiter. Die Videokonferenz-Apps Google Duo und Google Meet werden verschmolzen – jetzt aber wirklich. Konkret werden die Features aus Google Meet an die Features in Google Duo angeflanscht, anschließend wird Google Duo in Google Meet umbenannt. Dass man das dreimal lesen muss, bis man es versteht, kommt nicht von ungefähr: Der Messaging-Wahnsinn hat bei Google Methode, meint unser Redakteur zu Googles Messaging-Rochade: Google Meet wird zu Duo wird zu Meet.

Geespace hat den Aufbau eines erdnahen Satelliten-Netzes begonnen, das autonomes Fahren ermöglichen soll. Eine Rakete hat die ersten neun Satelliten ins Weltall gebracht. Bis 2025 soll eine Konstellation aus 72 Satelliten entstehen. Diese sollen einerseits zentimetergenaue Ortung ermöglichen, andererseits Verbindungen zwischen Fahrzeugen sowie zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen vermitteln. Damit könnten Fahrzeuge eines Tages "echt sicher autonom fahren", meint der chinesische Konzern: Geelys Geespace startet erste Satelliten für selbstfahrende Autos.

Der für die elektronische Kriegsführung verantwortliche US-General hat bestätigt, dass die Vereinigten Staaten im Ukraine-Krieg offensiv, defensiv und zur Informationsgewinnung Hacking-Operationen durchführen. Demnach haben sie "eine Reihe von Operationen durchgeführt, die das gesamte Spektrum abdecken". Außerdem ergänzte er, dass Spezialisten bis kurz vor Kriegsbeginn in der Ukraine anwesend waren, um nach Cyberbedrohungen zu jagen und dem Land bei der Cyberabwehr zu helfen: US-Militär hackt "defensiv und offensiv" zugunsten der Ukraine.

Wärmepumpen setzen sich fürs Heizen von Wohngebäuden immer mehr durch. Im vergangenen Jahr wurden 50,6 Prozent aller neuen Wohngebäude mit dieser Art Heizung als Primärwärmequelle bestückt und damit erstmals in einem Jahr die Mehrheit aller neuen Wohnhäuser. 2015 waren es nach Angaben des Statistischen Bundesamts noch 31,4 Prozent gewesen. Dementsprechend geht der Anteil der neuen Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäuser zurück, in denen hauptsächlich mit Erdgas geheizt wird: Wärmepumpen 2021 erstmals in mehr als der Hälfte neuer Wohngebäude eingebaut.

